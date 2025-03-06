中留英博士生偷偷下藥、迷姦60女 英警：案情極罕見
一名在倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程學博士班的27歲中國留學生鄒鎮豪（Zhenhao Zou），被控在2019至2024年間，對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英、中兩國，5日倫敦刑事法庭判他有罪，並定6月宣布刑期。英國警方指出，被害人實際上可能多達60位。
來源：X平台
中央社報導，法庭資料顯示，鄒鎮豪的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社群媒體結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。
鄒鎮豪有為犯案過程祕密留下影音紀錄的習慣，以利日後「回顧」。警方5日指出，在鄒鎮豪的住處及手機等電子裝置，總計查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可另外辨識出50位女性，鄒鎮豪的犯案規模和嚴重程度可能會是英國近期僅見。
有近30年警界資歷的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）指揮官邵斯伍思（Kevin Southworth）形容，鄒鎮豪是警方近期調查工作遭遇的最嚴重罪犯之一，很有可能會是英國歷來最重度性犯罪者之一。
鄒鎮豪原面臨35項指控，目前被判確定犯下11起強暴、1起非法拘禁，以及數起偷窺、持有作案用管制化學品、持有內容極端的色情產品等，總計28起罪行。
警方表示，現有資料顯示，所有被害人都是華裔，犯案地點涵蓋英國和中國，呼籲中方檢調單位更積極與英方合作。
受鄒鎮豪下藥影響，部分被害人可能完全未意識到自己曾遭強暴。棘手的是，部分藥物會讓被害人感受到一陣陣狂喜，因此增加給鄒鎮豪定罪的難度。
鄒鎮豪曾在法庭誇稱自己「每個月能得手五名新的性伴侶」。與他交手過的檢警大多形容他相貌斯文、表面上風度翩翩。檢察官後來在法庭上形容他是「披著羊皮的狼」、「每位女性的惡夢」。
根據警調和法庭資料，鄒鎮豪財務狀況優渥，在他所租的倫敦住處內有設計師品牌衣著、珠寶等。同時也有一系列毒品。
來自中國廣東的鄒鎮豪在法庭供稱，他的父親任職於中國國有企業，母親是教師。他稱自己在中國是學業優異的好學生。
鄒鎮豪2017年抵達英國，先在北愛爾蘭一所大學念書，隨後於2019年赴倫敦就學。他自稱在倫敦開始使用毒品，也曾動過幾次臉部整形手術。
鄒鎮豪稱他喜歡觀看風格極端的色情影片，尤其是「強暴角色扮演」、以及女性在失去意識時遭施加性行為。
他說，缺乏反應能力的女性遭施加性行為，這特別容易讓他興奮。他說：「我就是喜歡她們在性行為過程中安靜、靜止不動的樣子。」
在鄒鎮豪持有的部分作案影片，可看見被害女性向鄒鎮豪求饒，但鄒鎮豪置之不理，甚至稱「這裡的隔音效果好得很」。
為讓更多潛在被害人出面，警方釋出鄒鎮豪蒐藏的「戰利品」照片，包括被害人口紅、耳環等，希望喚起被害人記憶。
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