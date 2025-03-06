中留英博士生偷偷下藥、迷姦60女 英警：案情極罕見

中國男子鄒鎮豪（Zhenhao Zou）在英國倫敦被定罪，他至少下藥性侵十名女性，他在倫敦的租屋處被逮捕。圖為其迷姦多名女性的房間。 （美聯社、取材自The Met Police）

一名在倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程學博士班的27歲中國留學生 鄒鎮豪（Zhenhao Zou），被控在2019至2024年間，對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英、中兩國，5日倫敦刑事法庭判他有罪，並定6月宣布刑期。英國警方指出，被害人實際上可能多達60位。

Footage from the Metropolitan police shows the moment officers arrested Chinese PHD student Zhenhao Zou, 28, accused of drugging and raping three women in London and seven in China between 2019 and 2023.



Read more: https://t.co/9IGarXrB16 pic.twitter.com/uPe1CUAiXz — Sky News (@SkyNews) 2025年3月5日

來源：X平台

中央社報導，法庭資料顯示，鄒鎮豪的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社群媒體 結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。

鄒鎮豪有為犯案過程祕密留下影音紀錄的習慣，以利日後「回顧」。警方5日指出，在鄒鎮豪的住處及手機等電子裝置，總計查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可另外辨識出50位女性，鄒鎮豪的犯案規模和嚴重程度可能會是英國近期僅見。

有近30年警界資歷的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）指揮官邵斯伍思（Kevin Southworth）形容，鄒鎮豪是警方近期調查工作遭遇的最嚴重罪犯之一，很有可能會是英國歷來最重度性犯罪者之一。

鄒鎮豪原面臨35項指控，目前被判確定犯下11起強暴、1起非法拘禁，以及數起偷窺、持有作案用管制化學品、持有內容極端的色情產品等，總計28起罪行。

警方表示，現有資料顯示，所有被害人都是華裔，犯案地點涵蓋英國和中國，呼籲中方檢調單位更積極與英方合作。

受鄒鎮豪下藥影響，部分被害人可能完全未意識到自己曾遭強暴。棘手的是，部分藥物會讓被害人感受到一陣陣狂喜，因此增加給鄒鎮豪定罪的難度。

鄒鎮豪曾在法庭誇稱自己「每個月能得手五名新的性伴侶」。與他交手過的檢警大多形容他相貌斯文、表面上風度翩翩。檢察官後來在法庭上形容他是「披著羊皮的狼」、「每位女性的惡夢」。

根據警調和法庭資料，鄒鎮豪財務狀況優渥，在他所租的倫敦住處內有設計師品牌衣著、珠寶等。同時也有一系列毒品。

來自中國廣東的鄒鎮豪在法庭供稱，他的父親任職於中國國有企業，母親是教師。他稱自己在中國是學業優異的好學生。

鄒鎮豪2017年抵達英國，先在北愛爾蘭一所大學念書，隨後於2019年赴倫敦就學。他自稱在倫敦開始使用毒品，也曾動過幾次臉部整形手術。

鄒鎮豪稱他喜歡觀看風格極端的色情影片，尤其是「強暴角色扮演」、以及女性在失去意識時遭施加性行為。

他說，缺乏反應能力的女性遭施加性行為，這特別容易讓他興奮。他說：「我就是喜歡她們在性行為過程中安靜、靜止不動的樣子。」

在鄒鎮豪持有的部分作案影片，可看見被害女性向鄒鎮豪求饒，但鄒鎮豪置之不理，甚至稱「這裡的隔音效果好得很」。

為讓更多潛在被害人出面，警方釋出鄒鎮豪蒐藏的「戰利品」照片，包括被害人口紅、耳環等，希望喚起被害人記憶。