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IBM中國投資公司關停 1800員工失業

中國新聞組／北京5日電
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IBM中國投資有限公司近日停止運營，北京、上海、大連等地的辦公場所也已關閉；目前，該公司設備正在拆除，約1800名員工的工作受到影響。

據界面新聞網站等多家媒體報導， 美資科技企業IBM內部發布的公告表示，該公司及其分公司將於3月1日起停止業務活動，相關辦公場所也將停用。而在去年8月，IBM宣布，正在撤出中國所有的研發工作，並將中國系統實驗室的研發工作轉移到海外其他IBM基礎設施基地。

據界面新聞了解，這次調整的屬於IBM中國投資公司（IBMV）下設的IBM中國系統中心，主要負責研發和測試，員工分布在北京、上海、大連等多個城市，涉及1800多人。

自由亞洲電台報導，商人張勝其4日說，這樣的現象表明外資在華發展面臨眾多的挑戰，「外資企業在華發展挑戰，隨著中國本土企業的崛起，外資企業在華業務受到沖擊，難以適應市場變化。受全球供應鏈與地緣政治影響，中美地緣政治關係緊張，促使跨國企業調整全球布局，減少對中國市場的依賴。」

張勝其說：「此舉會影響其他外資企業在華信心，可能導致投資放緩。」

該公司在聲明中強調，IBM（中國）有限公司仍然是其在華業務的主要運營實體，公司的重點仍然是支持中國企業在混合雲和人工智能（AI）領域的轉型。官方聲明稱：「我們的業務重心依然是幫助中國企業抓住混合雲和人工智能技術帶來的機遇，上述變化不會影響我們支持大中華區客戶的能力。」

報導指出，金融學者司令說，IBM退出中國，從側面驗證了中國營商環境的持續惡化，外資在華面臨挑戰，企業投資放緩。

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