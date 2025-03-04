河南「菜刀哥」曾劈車救人 急性肺栓塞39歲猝逝

「菜刀哥」李坤朋因病過世。（取材自紅星新聞）

曾拿菜刀狂劈受暴雨 圍困的車、熱心營救祖孫3人，被稱為「菜刀哥」的39歲河南 男子李坤朋，日前傳出猝逝。家屬表示，李坤朋突發昏迷後，一直在ICU搶救，「慢慢腦死亡去世。」網友紛紛留言，「勇敢的英雄一路走好」、「太讓人惋惜了」。

紅星新聞、瀟湘晨報報導，李坤朋是太康縣青年志願者協會副會長，長期從事公益活動。2021年7月20日，暴雨突襲鄭州 。李坤朋發現店門口不遠處有一輛黑色轎車正被雨水淹沒，只露出半扇窗戶。情急之下，李坤朋拎過一把菜刀，跳上引擎蓋，拿起菜刀向前車窗猛劈，沒能破窗，隨後又爬上車頂，砍向天窗，但依然沒能砍破。在大家的共同努力下，困在車中的祖孫三人被安全救了出來。

李坤朋等人合力救人的視頻在網上發布後，感動了無數網友。拎著菜刀第一個衝過去救人的李坤朋，被網友稱作「菜刀哥」，並被授予鄭州市「見義勇為模範群體」稱號。

圖為李坤朋劈車救人畫面。（取材自大風新聞）

據報導，2025年2月12日凌晨，39歲的李坤朋下夜班和朋友到餐館吃飯，突然出現胸悶、氣短、胸痛等現象，隨後出現抽搐昏迷，緊急送往河南省直第三人民醫院治療，後轉入ICU病房。

家屬介紹，李坤朋發病非常突然，沒有任何預兆。除了每天工作時間較晚，到晚上10時、11時許，其生活中並沒有太多不良嗜好。發病後，醫院出具的診斷書上列了急性冠脈綜合症、急性肺栓塞、爆發性心肌炎等多種疾病，醫院也嘗試了各種治療儀器和治療方案，但一直沒有好轉。3月3日李坤朋因病搶救無效，於當日凌晨1時40分去世，年僅39歲。

李坤朋的妻弟趙先生表示，姊夫生前在家鄉務工，是家裡的頂梁柱，對家人、周圍的人都很好。對於他的離世，家人悲痛不已。

趙先生稱，現在大家最心疼的是李坤朋的兩個孩子：女兒即將高考，兒子正在備戰中考。受李坤朋見義勇為的影響，他的女兒立志報考警察學院，希望以後能像爸爸一樣幫助別人。「兩個孩子都在人生的轉折點」，趙先生說，噩耗傳來，孩子們一時無法接受。

李坤朋入院後，他的家人發布水滴籌，希望籌款治病。籌款頁面上，趙秋菊表示，僅僅兩天的時間，為了給李坤朋治療，他們已經花費了十多萬元，家裡積蓄瞬間見底。趙先生表示，感謝社會各界的熱心相助，「坤朋已經離開，目前不需要更多捐款了。」