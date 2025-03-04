男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人

巴中市中級人民法院的執行懸賞公告。（取材自中國新聞網）

近日，四川省巴中市中級人民法院的一份懸賞公告引發關切。公告稱，法院正查找被執行人羅仕江的行蹤下落線索，凡向法院提供尚未掌握的相關線索，經法院查證屬實具備執行條件並執行到位，申請執行人承諾按照實際執行到位金額的10%予以獎勵，最高可獲199.9萬元（人民幣，下同，約27.5萬美元）獎勵。法院提醒，提供線索者「要確保自己的人身安全」。

南方都市報報導，懸賞公告顯示，被執行人是羅仕江，男，1971年12月31日出生，漢族，住廣東省從化市江埔街從城大道金棕櫚大街6號603房。執行依據是（2015）巴州民初字第1740號判決書，執行標的近2000萬元。懸賞期限是自公告發布之日至本案執行完畢止。有網友稱，「人海茫茫，難中獎」、也有人自嘲「臉盲的我怎麼才能吃得上這口飯呢」。

公告還公布了羅仕江的相片，並列出懸賞條件及獎勵，其中提到，任何公民，在案件未實際執結前，凡向法院提供尚未掌握的被執行人行蹤下落線索，經法院查證屬實具備執行條件並執行到位，申請執行人承諾按照實際執行到位金額的10%予以獎勵；兩個以上舉報人提供同一線索的，懸賞金由先舉報方獲得；聯名舉報的由聯名各方共同獲得、自行分配。舉報須符合執行懸賞的相關規定，禁止舉報人採取不正當手段獲取舉報線索。法院對舉報的單位或個人的信息予以嚴格保密。

報導指出，判決書顯示，經四川省巴中市巴州區人民法院查明，2012年7月，羅仕江在廣州急需資金向林女借款，自2012年8月起羅仕江多次在林女處借款，雙方於2015年4月15日核實確認羅仕江尚欠林女借款本息共計2071萬元整。法院判決，羅仕江與其王姓妻子在該判決生效後20日內，共同償還林女借款1999萬元。

若未依判決確定的給付期限履行償還本金的義務，則需支付逾期資金利息。被告廣州市新港漁村飲食娛樂有限公司對被告羅仕江、王女應償還原告林女借款本金中的950萬元及其逾期利息負連帶清償責任。

檢索國家企業信用資訊公示系統發現，2021年6月21日，廣州市新港漁村飲食娛樂有限公司因無正當理由超過6個月未開業，被依法吊銷營業執照。

據報導，巴中市中級人民法院相關工作人員表示，「如果在哪個地方看到他，可以給我們打電話，我們就可以出警。」其表示，如果有人協助法院成功抓獲羅仕江，關於懸賞金的執行，後續會有專人聯繫，並提醒提供線索者「要保證自己的人身安全」。