百萬工資4年才討回 卻被扣繳32萬稅 蘇男提告獲退稅

百萬工資被拖欠4年，男子起訴討回後獲得退稅4.7萬人民幣。(視頻截圖)

江蘇江陰一起特殊稅務糾紛案近日引發關注，蔡先生被公司拖欠4年百萬人民幣工資，好不容易勝訴拿回了錢，卻被一次性代繳所得稅32.7萬元(人民幣，下同，約4.5萬美元)。蔡某認為稅務部門把他多年收入合併1年計稅，導致稅額畸高，因此向法院提起行政訴訟。

紅星新聞報導，蔡先生在法庭上對自己的遭遇表示不解，「這明明是4個年度的錢，憑啥按1年收入計稅？」蔡先生原為W公司銷售總監，因與該公司勞動合同糾紛而於2019年提告。2020年5月，該公司將拖欠蔡先生四年的工資薪金所得一次性支付，並一次性代扣代繳個人所得稅32萬7692.37元。

蔡先生認為W公司在申報繳納個人所得稅時，錯將四年所得計算為一年所得進行了納稅申報，要求稅務局退款，稅務局駁回。蔡先生再上訴至法院。

法院審理認為，W公司的稅務算法有違稅收公平，稅務局僅憑W公司代扣代繳時點，也未盡到查實義務，最終判決稅務局重新核算，退還蔡先生稅款4萬7483.85元。