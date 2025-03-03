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中超球迷公安前街頭「格鬥」 網酸：國家不缺人才

中國新聞組／北京3日電
網上影片顯示，兩方球迷在公安面前打架。（視頻截圖）
網上影片顯示，兩方球迷在公安面前打架。（視頻截圖）

中超聯賽第二輪焦點戰，1日由上海申花在主場大戰北京國安，吸引近4萬名球迷觀戰，最終雙方以2：2戰平。場上球員戰得火熱，沒想到賽後雙方球迷在場外發生激烈衝突，甚至在公安面前上演街頭格鬥。有網友嘲諷，球迷為了低水平的比賽動手打架，「國家真的不缺人才」。

綜合羊城晚報、香港01等媒體報導，當天比賽結束退場時，有國安球迷對著申花球迷高唱戰歌，疑似埋下衝突導火線。目擊者張先生稱，當天晚上10時許，在上海體育場外一便利店門口，有幾位申花球迷出言挑釁國安球迷。從網友拍攝的現場影片中可看到，雙方球迷爆發大規模衝突，國安球迷從馬路上朝著路邊的申花球迷「衝鋒」，雙方彼此互罵、推搡，周圍有不少人圍觀，場面一度十分混亂。

隨著衝突愈演愈烈，現場有身著制服的治安人員出面阻攔。另有網傳影片顯示，衝突現場有申花球迷疑似被打倒在地，躺在路邊捂臉倒地，無法起身。

張先生表示自己是申花球迷，事發時正穿著申花球迷衣服站在國安球迷聚集的位置，「他們對理智球迷都很友好，還讓我們站遠點別被傷到。」張先生無奈地表示，那幾個出言挑釁的申花球迷確實有些過分，「希望中超能愈來愈好吧。」

網友對這起衝突不以為然，有人認為球迷互相吶喊支持本隊，是球迷競爭的一種方式，但出現辱罵或爭鬥，不但不文明且違法；有人更嘲諷「激熱之後局子裡待幾天，蠻好的」、「統統請進去待段時間就冷靜了」、「請不要用『球迷』稱呼他們，這幫人就是足球流氓」。

中超 足球

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