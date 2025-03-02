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撞死逆行、闖紅燈婦 江蘇網約車須賠50萬 網：這太冤了

中國新聞組／北京2日電
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事故認定書（部分）。（取材自華商報大風新聞）
事故認定書（部分）。（取材自華商報大風新聞）

江蘇省南通市一名朱姓網約車司機，去年11月7日在南通街頭路口與一位騎自行車逆行、闖紅燈的老者發生交通事故，老者受傷搶救無效死亡，遭判賠50萬元（人民幣，下同，約6.9萬美元），引發網友議論，紛喊「太冤了」。朱姓司機也叫苦不迭表示，花9000元買的『統籌險』，出事了卻遲遲理賠不了。

華商報大風新聞報導，2023年5月，南通市民朱先生通過分期付款購置了一輛網約車謀生。由於第一年發生過一起事故，理賠金額達3萬元，所以次年續保時，原商業保險公司拒絕為他承保。朱先生只好在平安保險購買了交強險，商業保險部分在理賠員的推薦下，以9000元向中鵬統籌科技（山西）有限公司購買了交通安全統籌服務。「當時對方介紹說，這個統籌保險和保險公司的商業險功能一樣，出事後能理賠。

交通安全統籌電子合同（部分）。（取材自華商報大風新聞）
交通安全統籌電子合同（部分）。（取材自華商報大風新聞）

這份電子合同列出主要參統項目包括機動車損失11萬3074元，機動車第三方責任150萬元。統籌期限從2024年5月19日至2025年5月18日。合同中特別提醒：「您參統的是互助性的機動車交通安全統籌綜合服務，並不屬於保險合同。」

2024年11月7日上午9時許，朱先生駕駛網約車在南通街頭路口與一位騎自行車逆行、闖紅燈的女性老者發生交通事故，老者搶救無效死亡，家屬索賠50萬元。事故發生後，朱先生表示「平安保險很快就給對方家屬賠付了18萬元，剩餘部分中鵬統籌卻一直沒有賠付進展。」

由於剩餘的賠償金額朱先生個人無力承擔，朱先生的網約車被扣押，銀行卡也被凍結。

「自己的網約車是分期購買的，每月要還4000元分期款。車被扣後，我不僅沒了收入來源，每月還得按時還款。」朱先生無奈地說，事發後多次聯系中鵬統籌，工作人員總是說正在辦理。到現在快4個月了，都沒有明確答復。

對此，網友紛紛表示「逆行，闖紅燈，在機動車道上騎行，就這汽車還要承擔三成，上哪說理去」、「責任畫分比統籌還噁心」、「當不講規則還能獲利的地方，只會催生愈來愈多的不守規則者，最後每個人都是潛在受害者」。

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