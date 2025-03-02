鐵管打、熱油燙、電線勒頸 湖南20歲女虐殺室友 報應來了

受害人黃女因送外賣屢出錯，遭室友凌虐致死；示意圖。（視頻截圖）

湖南20歲女子戴小暖因不滿同鄉室友黃女送外賣屢出錯拖累自己，夥同另兩名女室友對黃女多次以鐵管等器械毆打、澆開水、熱油燙全身，還用電線勒頸及凍、餓等方式折磨近一個月，明知黃女傷痕累累瀕死卻不施救，導致黃女死亡後還拋屍河中。法官以故意殺人罪將戴小暖判處死刑，並已執行。網民對一個00後女孩竟有如此心狠手辣的虐殺犯行無不驚呼「魔鬼在人間」。

現代快報報導，戴小暖與李紅、劉小娟及黃女三名同鄉合租在長沙，日常以打零工、送外賣為業。戴小暖組織四人賭博，李紅、黃女分別欠下戴小暖巨額賭債，被戴小暖要求出具多份欠條，並將務工的收入用以還債，黃女將其家人給的現金也全部交給戴小暖。四人在相處中形成了地位排序，戴小暖為「老大」，其餘三人都聽命於戴小暖，四人收入由戴小暖統一保管支配。

報導指出，自2022年1月下旬開始，因黃女在與李紅、劉小娟合作送外賣的過程中屢次出錯被顧客投訴，同時因耽誤時間被平台罰款，戴小暖、李紅、劉小娟認為被黃女拖累。為發洩情緒，她們多次採用鐵管等器械毆打、三次用開水燙全身、一次用熱油燙手腳、一次扼頸和電線勒頸以及長時間凍、餓等方式折磨黃女近一個月。黃女多次提出去醫院或回老家治傷，均被戴小暖拒絕。

為掩蓋罪行、防止黃女逃跑，戴小暖與李紅奪走黃女手機，將其鎖在租房內，阻斷黃女與家人及外界聯繫。

報導稱，2022年2月25日晚，戴小暖等人再次持衣架、鞋底等毆打黃女，又上網查詢人死亡前的症狀，判斷黃女即將死亡，但未施救。同月26日凌晨，黃女因多器官功能衰竭死亡。當天，三人駕乘劉小娟承租的轎車，將黃女拋到河裡。

報導說，網友對於戴小暖伏法表示，「受害人被折磨一個月，而兇手付出的代價不過是零點零幾秒穿透腦袋的一顆子彈」、「死不足惜」，更稱「難以想像這幾個兇手的家庭教育是什麼樣的」，有網友還稱另兩名共犯「聽說一個判無期 ，另一個判14年」。