貴州女坐他腿上練車允開房 教練涉性侵判2年 出獄後喊冤

2月27日，沈某前往畢節市中院遞交「再審申請書」。（取材自華商報大風新聞）

貴州已婚男子沈某2021年在一家足浴店認識一名20來歲女子，女子多次約她教她練車，某次練車後兩人到酒店開房，沈某被女子指控強姦，稱當時她打破瓷杯拿起碎片抵死不從，但沈某仍將她壓在床上。沈某則稱女子是「自己上床躺在我身旁」，否認性侵。法院仍將沈某依強姦罪判刑2年。原本不上訴的他如今出獄決定維權，「一家人在當地抬不起頭來，我想還自己一個清白」。

據華商報大風新聞報導，沈某說，2021年他在貴州畢節一家足浴店認識當時20來歲的女方，兩人露過營，女方知道他有家室。2022年7月26日案發前，女方多次約他練車，「她坐在我腿上，我坐在她後面，教她開車」，因當晚喝了啤酒，考慮到查酒駕，沈某在徵得女方同意後，當晚11時許將女方帶至大方縣某酒店，並保證不會欺負女方。

兩人在酒店4樓客房聊天過程中，女方自己把美甲弄掉了提出索賠，沈某通過微信 轉了520元（人民幣，下同）。後因為沈某關燈，女方將電視機前的瓷杯砸碎，撿了一塊碎片稱她什麼都做得出來，沈某在搶女生手裡的碎片時，他的左手拇指、食指被劃傷。沈某說，他並非採取暴力手段脅迫女方做什麼，女方完全有機會自行離開。

「她提出要去衛生間刷牙，衛生間靠近客房門，我當時躺在床上沒跟著她，她刷完牙以後自己上床，躺在我身旁，而且到最後我也沒強留」，沈某表示，她可能感覺很沒面子，最後在門邊把錢（520元）退了後就走了」。案發次日凌晨，女方向警方報案。2022年7月28日，沈某涉嫌強姦未遂被刑拘。

檢方指控其在酒店房間內強行與女方發生關係。女方反抗並以自殺相威脅，沈某未能得逞。女方頸部、手腕、手掌等處受傷。大方縣法院審理認為沈某構成強姦罪，2022年12月判決有期徒刑2年。

但沈某說他一直沒有認罪，也都否認發生性關係，完全不知道怎麼會有認罪認罰的情況，當時在酒店他提出讓女方做他的女友，對方說再考慮一下，後來發520元的紅包她也接受了，沈某一度認為對方是接受了他的意思。沈某解釋判決後他沒上訴的真實心態，是因為「被嚇到了」，「覺得沒什麼希望，心灰意冷，不想掙扎了」。

女方及其家人對此不願回應。判決書顯示，女方陳述稱，當晚兩人去吃了燒烤，沈某喝了半瓶啤酒，說當晚查酒駕，提出到酒店開房。「他就喊我躺到床上去，強行把我抱上床，親我脖子和嘴巴，還把我的手機拿走。我使勁掙脫，害怕他有過激行為，就說先讓我去刷牙，他同意了。我去刷牙以後，又回來坐到床上，發現我的美甲在掙扎的時候掰壞了，要他賠我，他從微信上轉了520元給我」。

女方陳述稱，當時沈某「躺在我旁邊，用一隻手摟腰，然後關燈。我就從床上跑到櫃子旁，拿了一個杯子砸在地上，撿了一塊碎片抵在我的脖子上，我當時告訴他，不要逼我，不然就死給你看。」僵持幾分鐘後，他的手被劃傷了，後來把她摔倒在床上，「接著就想壓在我的身上。我就把雙腳彎起來，頂著他的胸口」，「「我問他到底想幹什麼，他說喜歡我。我問他是不是早就對我有預謀，他說是的」。

女方在陳述中表示，她頸部的傷並非沈某所致，「我的脖子上是我用杯子碎片抵著的時候受傷的」，「我所說的侵犯，就是他想和我發生性關係」。

2025年2月24日，32歲的沈某接稱自己並未認罪。「我是去年7月服刑兩年期滿出獄的。已經關了兩年，我認為我和她是你情我願。」沈某表示，坐牢出來以後，以前經營的飯店倒閉了，好多帳也沒收回來，一些帳戶也被法院凍結。小孩在學校裡受人欺負，一家人在當地也抬不起頭來。女方也起訴他索要民事賠償，開始索賠10萬，經過協商降到了8888元。

「我現在還沒賺到錢，還沒給她。我現在一屁股欠帳，貸款 加上利息雜七雜八的也有六七十萬。」沈某稱妻子是看在孩子份上才沒鬧離婚。2月27日，沈某前往畢節市中院遞交「再審申請書」，「我還是想，不管對自己還是家人，要有一個交代，所以我現在想維權，想還自己一個清白」。