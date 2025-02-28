南京58歲已婚教授邂逅女護士出軌 她藉懷孕耍手段索千萬

玄武湖公園裡晚上有行人在散步。示意圖。（取材自華商報大風新聞）

南京58歲已婚許姓男教授喜歡到公園散步，某天在公園裡遇見33歲劉姓單身女護士，兩人很快發展婚外情，約定每月給劉女2萬元（人民幣，下同）。劉女半年後懷孕，許男同意給補償做人流，吩咐司機用兩個帆布袋裝400萬現金交給劉女。但劉女又以查出HPV感染向他索要600萬補償，許男不堪其擾報警。劉女最終被依敲詐勒索罪判緩刑，關鍵是許男出具的諒解書。

據華商報大風新聞報導，這起案件發生在3年前，但劉女在今年2月22日又在網上以「懷孕被逼流產」文章再將此事曝光，使這起案件又受到關注。劉女稱，她時隔一年多再將此事曝出來，稱自己是受害人，當初懷孕後被逼流產，同時還曬出了幾份拍攝的微信 聊天紀錄，是希望引以為戒，每個人都要遵紀守法。

據劉菲（化名）自述和法院判決書，劉菲老家在安徽省滁州市某縣城，10多年前她在山東念大學護士專業，後來去南京租屋並在當地醫院和醫美行業做護士，租屋處距玄武湖公園步行只需幾分鐘，平時晚飯後常去那裡鍛煉。2021年10月初一晚，她在散步時看到許濤（化名），對方與她搭訕說他是南京某大學教授，在外面開有公司，他的公寓就在公園附近 。

劉菲說，他倆一起散步時她聊到自己有顆牙齒壞了，準備抽空去種牙，許濤稱自己剛好有個學生在當地口腔醫院工作，散完步後兩人相互加了微信。後來許濤經常約她出去玩，還把她帶到家裡去，「交往中我得知他當時58歲，有妻子，他女兒年齡與我差不多大，他平時經常獨自在家，剛開始，他說要與我談戀愛，每月給我2萬元，後來共給了7萬現金」。

2022年4月，劉菲發現自己懷孕，將情況告訴了許濤，「他說打掉吧，願意給70萬補償，我沒有同意」，由於金額談不攏，多次不歡而散 。同年5月10日，許濤發現網上有人稱他有實質性婚姻卻騙人懷孕讓其流產等，他感覺事情嚴重，要劉菲刪帖，並與劉菲談好給她400萬後刪文同時做人流。

許濤稱，面對這400萬補償要求，他考慮再三，只能同意，否則個人名譽會受損，各方面都會受到影響。之後他通過朋友開始借錢，要司機把400萬現金取出來後用兩個帆布口袋各裝了200萬，然後開車載著許濤和律師把錢交到劉菲手中。

劉菲回憶說，她將400萬送回了安徽老家，給父母100萬，同時在銀行存了幾十萬，還花掉了一些，餘下的200多萬放在家裡。並簽下承諾書保證不再與許濤聯繫，也不得向許濤提出任何要求等。劉菲說，2022年5月23日，她獨自前往醫院做了人流手術。

不過，許濤稱，2022年10月6日，劉菲又通過微信聯繫他，說因查出HPV感染，讓他再給600萬作為補償，他不堪其擾報警。警方將劉菲以涉嫌敲詐勒索罪刑拘。劉菲父母將100萬元交給警方，民警在她老家搜出200萬現金，還將她銀行卡上的51萬元凍結。

2023年4月4日，南京市鼓樓區檢察院指控劉菲犯敲詐勒索罪院提起公訴。鼓樓區法院庭審時，劉菲辯稱涉案錢款是許濤基於胎兒去留問題協商後主動給付的，不構成敲詐勒索罪。

鼓樓區法院審理認為，劉菲採用發帖曝光隱私的手段迫使被害人許濤給付400萬補償款，不久又再次向許濤索要600萬補償，應認定其行為構成敲詐勒索罪。2023年5月29日一審以劉菲犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑13年，並處罰金50萬，其犯罪所得予以追繳。

劉菲不服，上訴至南京市中級法院。2023年10月30日，許濤出具諒解書，對劉菲的行為予以諒解。南京市中級法院審理認為，鼓樓區法院認定劉菲索要400萬元具有非法占有目的的證據不足，劉菲再次向許濤索要600萬補償，應認定為敲詐勒索罪，但犯罪未遂可減輕處罰。同年12月29日終審判決稱，劉菲犯敲詐勒索罪判處有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金10萬元。

劉菲回憶說，二審宣判當天，父母等親人來到南京當地看守所將她接回安徽老家，隨後被扣押凍結的那350餘萬元也退還給了她。

網上公開資料顯示，許濤是南京某大學博士、教授，碩士研究生導師。企查查載明，他開辦有多家公司並擔任相應職務，已退休 。目前許濤未對此回應。