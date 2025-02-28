2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

「青島保時捷女銷冠」牟倩文日前發文稱，有人盜用她的照片進行惡意拼圖、剪輯不雅視頻，發布在黃色網站，經警察核實，帖文均為虛假信息，她已經全部取證並報警立案。牟倩文曾因2023年售出170台保時捷在互聯網走紅，2024年，牟倩文再度售出170台車，連續兩年成為保時捷銷售冠軍。

來源：YouTube

快科技報導，牟倩文27日證實，「黃色網站裡的圖片肯定不是我，現在AI 技術這麽發達，有人惡意中傷，已經報警了。」

三言科技報導，牟倩文日前在微博 發文表示，「朋友發現有人盜取並濫用本人照片發布在某黃色網站，底下還附了他人未露險的惡心視頻。整個網站頁面汙穢不堪，極其無恥下流。派出所立案處理了，警察也核實過了。有關本人的任何貼文均為虛假信息，實屬假借本人照片捏造黃謠、偽造色情圖片中傷本人！」並曬出警方的行政案件立案告知書。

之前2023年賣170台保時捷的女銷冠再次曬出自己的2024年戰績引起熱議，稱在2024年12月31日下午完成最後一台簽訂完成170台，連續兩年賣出170台。

在2024年接受採訪時，牟倩文表示，不會一味地賣東西，更多像一個靠譜的朋友一樣，給客戶分享保時捷的相關知識和建議，因此積累了很多熟客，有些老客戶會找自己買兩、三輛車，又介紹朋友來買車，「真誠才是必殺技」。

另據新浪蜂鳥報導稱，農曆春節 期間，牟倩文主動聯繫，稱被惡意剪輯拼接不雅視頻發在外網，影響很大。不少客戶和朋友都看到了，問詢的短訊打破了她規律的生活。