曾獻聲「哪吒2」配音員無故被炒 告公司壓榨欠薪

「兔七」曾在聲娛文化擔任配音演員。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

「哪吒2」配音演員「兔七」日前發布視頻稱，她曾在為「哪吒2」配音的成都聲娛文化傳播有限公司工作，現因聲娛文化壓搾配音練習生、無正當理由將她開除、拖欠工資等問題，向四川省成都市高新區法院提告維權。引發廣泛關注。

上游新聞報導，小孟23歲，畢業於河南 大學播音與主持專業，「兔七」是她的藝名。小孟透露，她在2021年9月大三暑假通過考核入職了聲娛文化，成為配音練習生。據合作協議，聲娛文化承諾在2021年9月22日-2022年9月21日向提供配音職業技術培訓，考核合格會簽訂為期三年勞動合同。

小孟稱，在配音練習生期間，每天她需要和正式員工一樣坐班至少八小時，「和正式員工的區別是他們有底薪和五險一金，練習生沒有，我的所有收入都來源於錄音提成和考勤補貼。第一個月我是月末入職，工資只有3元多(人民幣，約0.4美元)；第二個月是1100多元…兩年多都是貼錢上班。」

「哪吒2」配音演員「兔七」發視頻維權。(視頻截圖)

小孟介紹，在當配音練習生期間，她還簽下了一份期限為五年的「配音演員獨家簽約合同」，不能私接業務，聲娛文化則承諾通過轉正考核滿一年，會給5000元至1萬元的簽約費。

小孟稱，2023年12月，做了兩年多配音練習生的她通過了轉正考核，成為了配音演員，開始有了底薪和五險一金。2024年3月，她通過三個月試用期，卻得知配音演員不再有晉升通道。2024年3月25日她找聲娛文化兩位老闆溝通，對方回應這是信息不對稱產生誤會。2024年3月27日，老闆通知要開除她，理由是她沒有通過試用期，要想和平解約必須簽一個不許拍照、不能帶走的合同。小孟拒簽。

小孟表示，2024年4月，聲娛文化綜合部負責人曾找她商談賠償金。「給出半個月工資，也就是幾千元，我肯定不願意。諮詢律師表示我的預期（賠償金）是五、六萬元，那邊就沒有回覆了。隨後4月8日清晨，我在沒接到通知下被移除出了公司大群和企業微信 。公司說我被開除，不用上班了。」沒有拿到相關報酬，她申請勞動仲裁，並起訴到法院，一審已進行庭審。

小孟25日發視頻維權，引發網友關注。「我就是想避免更多像我一樣的大學生傻傻學配音，結果被公司欺騙。」從小孟提供的「哪吒2」製作名單來看，她在該片中為「少年甲」進行了配音，只有一、兩句台詞。

她說，被欠薪的不是「哪吒2」，「其實我個人是比較喜歡餃子 導演的，在幾次接觸中，他展現的狀態都很尊重人。」

聲娛文化工作人員說：「老闆已經出差了，最近公司也比較忙，可能暫時對這個事情不會回應。」