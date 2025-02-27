江蘇6個熊孩子點燃花炮往門縫塞…燒光400萬元魚網

小學生點燃花炮往大樓門縫裡塞。 （取材自華商報大風新聞）

江蘇省鹽城市濱海縣濱海港鎮一大樓近日失火，大樓內的捕魚網具付之一炬，損失慘重。受害漁民稱是六名熊孩子燃放花炮引發，待消防出具火災事故認定報告後，將正式起訴這將名孩子的監護人。

華商報大風新聞報導，受害漁民之一的馮先生指稱，據派出所監控，2月23日下午這起火災涉及六名孩子。「他們燃放的是『仙女棒』的花炮，招商大樓玻璃門有鎖，他們是推開玻璃門從縫隙直接往裡面扔」。

大樓起火。 （取材自華商報大風新聞）

馮先生說：「這些捕海魚的網具都是塑料所製，屬於易燃物」，事發地是一座三層招商大樓，「爛尾在這邊，裡面沒有消防設施，是租給我們存放網具用的。」起火點在一樓，現場一片火海，據馮先生提供的損失申報表，自家和另外兩家的網具幾乎全部付之一炬，另外還有零零散散的一些人家的損失，總共加起來大約400萬元人民幣（約55.1萬美元）。

大樓內的捕魚網具付之一炬，損失慘重。 （取材自華商報大風新聞）

馮先生表示，「六個孩子我們不認識，當時火著了，是當中一個小孩打了119之後，他去派出所自首。其他五個小孩嚇到全跑了，派出所通知監護人過來，他把其他五名小孩全供出來了，也都到派出所去談話的。六個孩子都是小學生，年齡是11歲到13歲，最大的13歲，小的11歲，都在附近一所小學上學。」

馮先生稱，目前這六個孩子的家長沒有主動聯繫他們，連個起碼的歉意的表示都沒有。

濱海縣消防指揮中心工作人員回應稱：「火災原因正在調查當中。」

熊孩子燃放煙花肇禍時有所聞，2024年1月28日，一駕駛將車停靠湖南張家界市桑植縣馬路邊起火，警查出是一名九歲男孩將鞭炮丟進車輛前部防撞梁空隙，導致起火，男孩父親遭判賠8.4萬餘元人民幣。