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14歲中國學生在菲遭綁架 斷指後勒贖不成被棄路邊

中國新聞組／北京27日電
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菲律賓一名14歲中國男童近日遭到綁架後被警方解救。視頻截圖
菲律賓一名14歲中國男童近日遭到綁架後被警方解救。視頻截圖

近年來東南亞華人犯罪團夥的猖獗，菲律賓警方近日成功解救一名遭中國籍犯罪團夥綁架的14歲中國學生。該團夥不但殺害該學生的司機，還割下學生的手指逼迫家屬支付高額贖金，但該學生的家人拒絕支付。在遭警方追捕時，該團夥在馬尼拉市區一條繁忙街道上將14歲的受害者遺棄，警方隨後將其安全救出，警方已確認綁匪身分，正在全力追捕。

新京報報導，菲律賓警方表示，該男孩就讀於馬尼拉大都會一所國際學校。男孩於20日與司機一同遭綁架，次日被報失蹤。菲律賓媒體稱綁匪向男孩家屬勒索2000萬美元贖金，警方稱綁匪未收到贖金。25日晚綁匪在潛逃時將男孩遺棄路邊 ，警方發現男孩時他身穿睡衣。

美聯社報導，菲律賓警方透露，綁匪割下男孩者右手小指的一部分，並拍攝視頻威脅其家人。

此外，受害者的司機在案發後被殺害，警方在一輛被遺棄車輛內發現其遺體，並獲與綁匪相關的電話號碼等關鍵證據。

該名學生2月20日上完課後遭綁架，此案因其大膽和殘忍的手法引發廣泛關注。菲律賓內政部長胡安尼托·雷穆拉（Jonvic Remulla）表示，受害者家人及該犯罪團夥的中國籍頭目曾從事非法線上賭博業務。

菲律賓、柬埔寨等東南亞國家非法賭博網站主要面向中國客戶，而中國境內禁止賭博。雷穆拉指出，隨著菲律賓政府取締非法賭博，一些犯罪團夥轉向綁架等暴力犯罪，同時，在線加密貨幣詐騙、愛情騙局和投資欺詐仍構成重大威脅。

自由亞洲電台日前報導，華人在東南亞組織犯罪猖獗，其中更以網路賭博、電信欺詐為主要方式。中國政府向這些東南亞國家屢屢施壓，聯手打擊跨國犯罪。泰國和柬埔寨警方日前突襲電詐組織，215人獲救返回中國。

綁匪在潛逃時將男童（中）遺棄路邊 ，警方發現男童時他身穿睡衣。（取材自央視）
綁匪在潛逃時將男童（中）遺棄路邊 ，警方發現男童時他身穿睡衣。（取材自央視）

東南亞 華人 暴力犯罪

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