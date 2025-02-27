中科院爆腥聞 男研究生控「大師兄」摸大腿和隱私部位

李姓學生提供的聊天紀錄。（取材自經視直播）

中國科學院上海有機化學研究所生物與化學交叉研究中心李姓學生近日反映，曾某利用「大師兄」身分，對包括他在內的研究室多名同學進行長達兩年的猥褻、霸凌和騷擾，中心卻只對曾某予以警告處分，受害同學認為處罰太輕，無法接受。消息曝光後，許多網民批評中國最高科學學術機構所屬單位驚傳疑男男猥褻事件卻未公正處理，質疑是否霸凌者背後有「靠山」。

中科院上海有機化學研究所創建於1950年5月，是中科院首批成立的15個研究所之一。據奔流新聞報導，該所生物與化學交叉研究中心李姓學生在社交平台反映，2022年7月進入某老師組科研實習起，就遭受同組師兄曾某頻繁對自己進行猥褻等侵害，對方從摸大腿、臉，發展到觸摸隱私部位，還多次言語騷擾。自己多次明確拒絕並指出對方的行為不當，但曾某並未停止。

李姓學生稱，曾某還對研究室另外兩名男生施以猥褻或觸摸性質的騷擾；對另外多名同學實施了不同程度的騷擾、言語羞辱及打壓等霸凌行為。曾某在研究室高自己三級是師兄，很多時候導師會讓曾某負責分配、帶領大家做實驗，因此如果反抗或拒絕對方要求，曾某便不讓其參與實驗。

李姓學生提供的聊天紀錄。（取材自經視直播）

1月21日，李姓學生以曾某對自己實施猥褻向上海市公安局浦東分局孫橋派出所報案。次日，浦東分局稱此案已過追究時效，遂終止調查。

李姓學生稱，曾某對自己實施的法律定義上的猥褻發生在2024年4月上旬，之後的騷擾及觸摸部位不算猥褻，所以警方不再立案調查。

此外，據李姓學生提供多張微信 聊天截圖顯示，其明確拒絕曾某的猥褻或騷擾，而對方也承認對李姓學生及其他兩名同學騷擾。另一份長達21頁PDF文件中，李姓學生講述遭曾某騷擾、霸凌的細節，並將這份文件交給了中心老師。2月24日，中心就此事開會討論，確認曾某對其和另外一名男同學構成騷擾和猥褻，卻只給予曾某批評教育、嚴重警告處分並在中心內部公示。

李姓學生表示，會中僅以對方「主動認錯」給予最低限度處罰，未能充分考量其行為的惡劣性質和長期影響，且中心將曾某對其他同學單方面的霸凌稱為同學間摩擦和矛盾，這樣不公正。希望中心給予曾某開除或者留校察看，至少也是記過處分。

2月25日，該中心研究生處一名姚姓老師回應稱，中心已對李姓學生反映情況作出了公正的處理，不再對外回應。

網民則大都認為處罰過輕：「有點類似罰酒三杯」，「這位霸凌者有什麼靠山嗎？」，「這是犯法」，「這樣的人走上社會雖可能有一定的科研能力，但一定會違法犯罪，危害社會」。也有網民留言「男同學出門在外，要懂得保護好自己」。