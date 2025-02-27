男友猝死 河南女想生下遺腹子 男方家強烈反對、大打出手

賀女士稱想生小孩好好撫養。（取材自小莉幫忙）

河南 一位賀女士曾有過兩段失敗婚姻，2023年認識了男友並懷孕，沒想到男友猝死 ，懷孕6個多月的她希望生下遺腹子，但男友的父母強烈反對，並要她「妳再找一家嫁了吧」，甚至與賀女士差點大打出手。事件引發網民熱議，有人肯定男友父母「把話說開」，有人指責「連孫子命也不要」，也有人對賀女士的決定有褒有貶。

據小莉幫忙報導，在河南三門峽，賀女士在兩段失敗婚姻之後，2023年經媒人介紹結識了男友，「他對我和我的孩子都很好，很後悔沒有早點遇見他」。去年9月，賀女士發現意外懷孕，男友表示出去掙些錢，定個好日子就將她風光娶回家。可意外卻發生了，明明結婚東西都置辦好了，男友卻因為一場酒局丟了命。

賀女士表示「我想把孩子生下來，看見孩子就像他一樣，目前已經懷孕6個月了，但他的父母始終沒有表態，日後孩子怎麼撫養？誰能幫幫我？」。

記者隨著賀女士來到男方家，沒想到剛見面雙方差點打起來。賀女士男友的父母說：「他人都不在了，妳好好過自己的生活，再嫁不好嗎？」其母表示，就是可憐賀女士，所以才希望她不要生下來。可賀女士卻表示，自己年輕，現在孩子已經沒有爸爸了，不能讓孩子再沒有爺爺奶奶。

賀女士男友的母親表示，就是可憐賀女士，所以才希望她不要生下來。（取材自小莉幫忙）

對此，當地村委回應，去世的男友不只是因為喝酒去世，主要還是因為存在基礎病。目前村委會適當照顧小張父母；後續撫養問題，雙方存在很大的分歧，賀女士表示自己再慎重考慮後決定。

律師表示，在該事件中，因為男女雙方沒有領結婚證，且男子已經死亡。因此需要等待嬰兒出生後和孩子爺爺奶奶進行親子 鑑定，待確定孩子身份後，該孩子享有和婚生子女一樣的權利。

相關話題登上微博熱搜，引來網民們議論。有網民認為，「公婆把話說開，其實挺好的」，「公婆起碼不是以犧牲女孩的青春為代價，為他們家傳宗接代的人，這公婆能說出這種話的還是有良心的實在人」。

也有網民認為公婆說出此話可能基於其他目的：「不願意孫子繼承財產」，「父母雙方都60了，又是農村的估計也沒個養老金，小孩天崩開局」，「孩子生下來也受罪，沒有爸爸，爺爺奶奶歲數大了也沒精力照顧了」。

對於女子的行為，有人讚其有情有義，有人批其不負責：「是個有良心重感情的好女人」，「男人走了女人還堅決把孩子生下來，可見這個男人對賀女士真心實意的好」，「女子如果自己想生就沒必要拉著老兩口」，「真想把你老公的孩子生下來，那就自己養。怕自己養不起，那就別生」。