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沒錢請靈車？ 中1大爺開「老頭樂」運老太遺體 網震驚

中國新聞組／北京27日電
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網傳中，一位老先生開車疑運送老伴遺體去火化，遺體上蓋著碎花被。（視頻截圖）
網傳中，一位老先生開車疑運送老伴遺體去火化，遺體上蓋著碎花被。（視頻截圖）

中國網路上昨天傳出一段視頻，一名老先生開著「老頭樂」（因其常被用作老年人的代步車而得名），後面拖帶一輛輪椅，輪椅上躺著一具疑似是一名老太太的遺體，隨著車子行駛而顛簸。發布視頻網民稱這是一名大爺把死去的老伴放在輪椅上，自行拖去火化。視頻讓不少網民震驚，有人猜測是否老先生因無力負擔老伴的喪葬費用才被迫如此；也有人懷疑視頻真實性。

據爆料視頻，此段大約31秒長的視頻題為「街頭大爺開助力車把死去的老伴放在輪椅上拖去火化，引發網友熱議」，視頻中配上文字「死人慢慢地送到火葬場」。由於老先生拉著看似老太太的遺體上面還覆蓋著碎花薄被，下方的輪椅看似就直接勾在電動自行車的後方，讓不少網民對老先生疑「當街運屍」震驚之餘，紛紛猜測視頻中老人的故事。

多數網民認為，從視頻標題來看，可能是老先生無力負責請喪葬業者運送老伴遺體到殯儀館的費用，只能被迫自己載軍老伴遺體，許多網民稱這是「人間悲歌」，「老無所依」，「民間疾苦，沒人看到」，「看了好心酸」，「沒有子女嗎？」。

有網民說，他們能體會老先生的苦，因為依法運送遺體要使用專門車輛，但請喪葬業者運送價格不便宜，有人說1公里要花150元（人民幣，下同），有人說自家一個親戚花了6K才把遺體拉到老家，「理解老人的無奈，他只能這樣送她最後一程」，「我爸走時叫殯儀館的人來拉， 然後來了4個人運屍，那四個人都向我要錢，每個人給了兩百，到了殯儀館又好多工作人員向我要錢，骨灰存放處的人還向我要了500元」。

也有網民對視頻所稱的內容真實性存疑：「首先我不相信，因為他屬於辱屍行為，這是犯法，再說正常車臥一般選擇頭在車頭，腳在車尾」，也有人認為「也許老人家不懂啊」，「輪椅直接勾上助力車又有高低差，當然是頭在車尾啊」。

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