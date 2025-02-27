入群費高達15萬「京圈富少」教炒股 但是…有人虧600萬

王政源錄製視頻澄清。(視頻截圖)

頂著「京圈富少」、「頂級富二代」的抖音網紅王政源近日被推上風口浪尖。有投資 者稱，王政源聲稱一位和某上市內部人員的「大哥」常提供股市利多小道消息給他，吸引投資者付費入群炒股，但其提供消息屢屢失真，致投資者慘賠，有人虧了600萬元（人民幣，下同）卻索討退款無門，估計王政源光入群費用就收取超過2000萬元。目前已有140多人組群維權。

紅星新聞報導，劉峰（化名）說，2021年12月，他在微博看到王政源發了一些股票資訊，王政源對其表示轉帳3000元可以加微信 ，他會拉群分享信息。後來又說還有一個VIP核心群，其交了15萬進群費用。除了上述3000元的「金融大鱷群」和15萬元的「核心群」，王政源還有進群費用為1萬元的「無情大鱷魚群」和3萬元的群，都曾超過150人，「金融大鱷群」接近500人，估計整體入群費用預計超過2000萬元。

不過，劉峰說王政源在各個群推薦的都是同樣的股票，再告訴群友他自己買了多少，讓大家加倉、融資 。當時，劉峰給這支股票投了400多萬元。

劉峰說的這支股票，徐一諾（化名）當時也投了，除了融資融券，還投了1000多萬元本金。他也交了15萬元入群費。這只股票最開始幾天確實上漲了，但王政源不讓賣出，還讓大家加杠桿，他共計虧損600多萬元。

「事後我們才反應過來，他專門挑選流通市值很小的股票讓我們入場，其實那麽多人，那麽多資金很容易就把股票拉起來了，拉升的都是我們自己的資金。」徐一諾說。

徐一諾說，很多人因為王政源推薦的股票已經虧得輸紅了眼，一些人要求王政源退錢，王政源曾在群裡承諾會賣車給大家退錢。

劉峰說，大家在2023年組建了維權群，目前140人左右，群裡拿到全部退款的人很少。2023年2月，劉峰找王政源要求退回15萬元，但目前只收到4萬元，王政源微信也無人回覆。徐一諾目前也還有12.3萬元退款沒拿到。