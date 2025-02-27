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私藏369發子彈、私吞茅台 貴州1名前局長涉貪判12年

中國新聞組／北京27日電
貴州省公安廳交管局前局長施長征26日因犯受賄罪、貪污罪、非法持有彈藥罪，一審被判有期徒刑12年。(取材自銅仁中院)
貴州省公安廳交管局前局長施長征26日因犯受賄罪、貪污罪、非法持有彈藥罪，一審被判有期徒刑12年。(取材自銅仁中院)

貴州省公安廳交管局前局長施長征26日因犯受賄罪、貪污罪、非法持有彈藥罪，一審被銅仁中院判處有期徒刑12年，並處罰金110萬元人民幣(約15.1萬美元)。

北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，法院經審理查明，1996年至2023年，被告人施長征利用擔任貴州省公安廳交通警察總隊直屬支隊政委、貴州省公安廳交通管理局副局長、局長等職務便利，為有關單位和個人在企業承包、項目招標等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合1911萬餘元，其中部分未實際取得。

此外，2021年12月，施長征退休時將單位價值5萬餘元的茅台酒據為己有。施長征在貴州省公安廳交通管理局工作期間，未按規定上交子彈，將369發手槍彈私自存放在家中。 

報導指出，2023年8月，施長征被查，2024年1月被開除黨籍。經查，其喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品，收受退休前管理服務對象禮品禮金；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的禮品，在購買住房中侵犯集體利益；對黨紀國法毫無敬畏之心，利用職務上的便利，非法占有公共財物，數額較大；利用職務上的便利為他人在承包三產企業、項目招標等方面牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

對此，網友紛紛表示，「招待用酒就是茅台，真會享受啊」、「他的子彈從哪裡來的，應該還有槍」、「以前一個單位的保衛科都配備槍枝彈藥，處長配手槍，他這職有槍很正常」、「它那來的子彈，估計不是買的，是利用職務竊取的，這也說明，槍枝彈藥管理急待加強」。

也有網友表示，「有兩個問題百思不得其解：其一，公安廳交管局為何囤茅台？並且價值5萬多元？其二，交管局屬於警察還是屬於武裝部隊，配槍嗎？如果不配槍，369發子彈從何而來？」

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