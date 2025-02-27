北京灑大錢 曾為谷愛凌撥款4700萬 美媒：砸錢買金牌

北京市體育局曾撥款逾4700萬元人民幣當作谷愛凌訓練經費。圖為她在北京冬奧的照片。（中通社）

北京市體育局日前公布財政預算 ，曾代表中國在上屆冬奧奪金的中美混血運動員谷愛凌 ，一人在2023年獲得訓練保障經費就超過4700萬元人民幣（約648萬美元）。消息引發熱議後，相關報導已被刪除。美媒對此評論稱，這意味著為完成中國國家主席習近平成為體育大國的中國夢，中國體育已成「政治工程」，經濟低迷也要灑大錢買金牌、買政治軟實力。

財新網報導，北京市體育局21日公開的2025年預算，其中冬季運動管理中心的「優秀運動員訓練比賽保障經費」達4814.8萬元，稱2022年北京冬奧會金牌得主谷愛凌、花式滑冰名將朱易 與北京體育局簽約，繼續代表北京出賽，並力爭在2026年米蘭冬奧取得佳績。

消息引發熱議後，北京市體育局26日將預算案中提及谷愛凌、朱易的名字刪除，取而代之的是「我市重點冰雪運動員群體」，但金額4814.8萬元不變，且集訓人數為兩人。

財新網援引北京市體育局數據顯示，該局2023年曾為谷愛凌撥款4737.9萬元，2024年曾為朱易撥款145萬元。北京市體育局官網顯示，該局2025年總預算約為1.91億元。

財新網這篇文章發布後，很快成為社群上的熱門議題。有自媒體詢問「你是否願意為舉國體制的金牌繼續埋單？」不過，財新網上目前已找不到這篇報導。

谷愛凌在2022年北京冬奧期間是中國的風雲人物，當年她18歲，是中美混血兒，是北京冬奧首位在三項自由式滑雪項目裡都拿到獎牌的選手，個人包辦兩金一銀。但她也引發爭議，外界質疑，谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。

對此，自由亞洲電台報導，此報導曝光後引民眾譁然，雖文章後被刪除，仍有網友留言稱讚財新網指「中國人民需要知道真相」、「這麼報導在中國需要一定膽量」。

報導引述英國華裔作家馬建表示，體育大國是習近平中國夢的一部分，中國體育是一項巨大的「政治工程」，為了政治目的，可以不惜代價去引進有成績、有天賦的他國運動員，中國體育已失去奧林匹克精神。

他認為，谷愛凌等人作為華人後代成為中國體育的「政治棋子」，有金錢的驅動，亦有其父母一代的華僑情結，而這也是習近平時代的擴張戰略，中國當局當然會大力支持。