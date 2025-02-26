我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

「一字不漏」 復旦大學研究員抄台碩士論文 遭退站懲處

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
政治大學中國文學系博士候選人葉霑等3人24日發布聯合聲明，指控論文遭復旦大學新聞學院博士後研究員王燦的惡意抄襲，復旦大學25日發布聲明證實「舉報情況屬實」，對其作出「退站」處理。（取材自復旦大學新聞學院官網）
政治大學中國文學系博士候選人葉霑等3人24日發布聯合聲明，指控論文遭復旦大學新聞學院博士後研究員王燦的惡意抄襲，復旦大學25日發布聲明證實「舉報情況屬實」，對其作出「退站」處理。（取材自復旦大學新聞學院官網）

台灣政治大學中國文學系博士候選人葉霑等3人24日在社群平台發布聯合聲明，指控包含自身在內有四篇台灣碩士論文，遭到中國大陸復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦的惡意抄襲，消息引發兩岸學術圈關注。復旦大學25日發布聲明證實「舉報情況屬實」，指王燦的行為構成學術不端，已對他作出「退站」處分；武漢輕工業大學也從官網撤下王燦的履歷。

葉霑與張桓溢、王秀如24日發表聯合聲明，指控王燦自2022年至2024年的兩年期間內，至少有四篇學術論文抄襲了四本台灣的碩士論文，且多數發表於中國大陸各大頂級期刊，且他的抄襲皆是「一字不漏」、「包含註腳」，甚至「連同圖表」的惡意抄襲，已構成極為嚴重的學術不端。

對此，復旦大學新聞傳播學博士後流動站25日在官網發布「關於王燦學術不端的處理情況通報」指出，2024年12月，復旦大學校學術規範委員會收到通報，反映王燦涉嫌學業違規問題。學校堅決維護學術規範，對學術違規絕不姑息。

通報指出，校學術規範委員會、新聞傳播學博士後流動站按規定和程序進行了嚴肅調查，「認為舉報情況屬實」，被舉報的四篇論文均出現「復旦大學學術規範實施條例」規定的學術不端行為，「情節嚴重，構成學術不端」。

通報續指，復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於今年1月依規定，對被檢舉人作出退站處理。公開資料顯示，退站後，該人員不再享有博士後相關待遇，並須辦理離校手續，依程序將人事檔案轉至公共就業人才服務機構，將戶口轉入進站前常住戶口所在地。

南方都市報報導，武漢輕工業大學管理學院也已撤下王燦的簡歷。王燦這次被指抄襲的其中一篇論文，此前曾被武漢輕工大學管理學院專門發文宣傳推薦，如今也已刪除。該學院相關負責人25日則稱，王燦「兩年前已不在學院任職」，對於其他情況則未予透露。

上述處分消息公布後，許多大陸、香港媒體皆跟進報導，包含人民網亦有報導，「復旦抄襲論文博士後退站」詞條也登上熱門微博榜。

武漢 就業 香港

上一則

DeepSeek開源周 EP通信庫來了 有望再降計算消耗

下一則

美擬對進口銅徵稅 美媒：劍指中國

延伸閱讀

復旦學者抄台灣論文恐冰山一角 兩岸學術交流少助長歪風

復旦學者抄台灣論文恐冰山一角 兩岸學術交流少助長歪風
全紅嬋要上大學了 獲廣東這間名校保送擬錄取

全紅嬋要上大學了 獲廣東這間名校保送擬錄取
台少子化下都能畢業？大學退學僅4% 學者籲增「必當率」

台少子化下都能畢業？大學退學僅4% 學者籲增「必當率」
台封殺大陸3大學…大學校長錯愕 台生怕被貼標籤

台封殺大陸3大學…大學校長錯愕 台生怕被貼標籤

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫