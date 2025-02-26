「一字不漏」 復旦大學研究員抄台碩士論文 遭退站懲處

政治大學中國文學系博士候選人葉霑等3人24日發布聯合聲明，指控論文遭復旦大學新聞學院博士後研究員王燦的惡意抄襲，復旦大學25日發布聲明證實「舉報情況屬實」，對其作出「退站」處理。（取材自復旦大學新聞學院官網）

台灣政治大學中國文學系博士候選人葉霑等3人24日在社群平台發布聯合聲明，指控包含自身在內有四篇台灣碩士論文，遭到中國大陸復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢 輕工業大學副教授王燦的惡意抄襲，消息引發兩岸學術圈關注。復旦大學25日發布聲明證實「舉報情況屬實」，指王燦的行為構成學術不端，已對他作出「退站」處分；武漢輕工業大學也從官網撤下王燦的履歷。

葉霑與張桓溢、王秀如24日發表聯合聲明，指控王燦自2022年至2024年的兩年期間內，至少有四篇學術論文抄襲了四本台灣的碩士論文，且多數發表於中國大陸各大頂級期刊，且他的抄襲皆是「一字不漏」、「包含註腳」，甚至「連同圖表」的惡意抄襲，已構成極為嚴重的學術不端。

對此，復旦大學新聞傳播學博士後流動站25日在官網發布「關於王燦學術不端的處理情況通報」指出，2024年12月，復旦大學校學術規範委員會收到通報，反映王燦涉嫌學業違規問題。學校堅決維護學術規範，對學術違規絕不姑息。

通報指出，校學術規範委員會、新聞傳播學博士後流動站按規定和程序進行了嚴肅調查，「認為舉報情況屬實」，被舉報的四篇論文均出現「復旦大學學術規範實施條例」規定的學術不端行為，「情節嚴重，構成學術不端」。

通報續指，復旦大學新聞傳播學博士後流動站已於今年1月依規定，對被檢舉人作出退站處理。公開資料顯示，退站後，該人員不再享有博士後相關待遇，並須辦理離校手續，依程序將人事檔案轉至公共就業 人才服務機構，將戶口轉入進站前常住戶口所在地。

南方都市報報導，武漢輕工業大學管理學院也已撤下王燦的簡歷。王燦這次被指抄襲的其中一篇論文，此前曾被武漢輕工大學管理學院專門發文宣傳推薦，如今也已刪除。該學院相關負責人25日則稱，王燦「兩年前已不在學院任職」，對於其他情況則未予透露。

上述處分消息公布後，許多大陸、香港 媒體皆跟進報導，包含人民網亦有報導，「復旦抄襲論文博士後退站」詞條也登上熱門微博榜。