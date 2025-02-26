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中首例洞穴潛水救援成功…69小時營救 困廣西溶洞2人生還

中國新聞組／北京26日電
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洞穴救援現場。（取材自極目新聞）
洞穴救援現場。（取材自極目新聞）

廣西百色近日上演一場極限救援，科考隊員被困在水下溶洞69小時，經過百色公安、消防、急救等部門聯合搜救，成功在水下28米深處的溶洞氣室救出受困者，創下中國首例洞穴潛水救援成功案例。

極目新聞報導，2月初，一支洞穴水生生物綜合科考調查隊來到活旺河源頭溶洞進行科考。其間，有五人潛入水下洞穴，返程時發現兩名同伴失聯，於是撥打報警電話請求救援。

相關單位接到求助後迅速出動，但由於被困人員具體位置不清晰，搜救人員只能沿著隱隱約約感覺有回應的方向進行搜尋。水下洞穴曲折迷離，加上崖壁、斷層、鐘乳石等錯綜複雜，能見度低，且這次救援的洞廳寬度大，水深更超過15米，救援隊員需要上下左右來回搜尋，使用5個200米的大線輪從洞口往水下布置引導繩。

洞穴救援現場。（取材自極目新聞）
洞穴救援現場。（取材自極目新聞）

經過四個多小時洞穴潛水搜救，搜救人員在水下16米處溶洞氣室成功發現第一名失聯人員周先生，但另一名失聯的小周依舊下落不明。救援隊逐步擴大水下搜救範圍，隊員們先後下探十餘次，排查逾十處水下空洞，仍未發現小周蹤跡。

在眾人焦急等待時，奇蹟出現了。救援人員在水下28米處溶洞氣室內發現小周，此時距離他失聯已經超過60個小時，小周看到救援隊時，激動地說「謝謝你們沒有放棄我」。

百色市公安局特警支隊水上勤務救援大隊隊員吳星昊說：「當時我正在水中仔細搜尋，突然看到一隻手出現在我面前，自己也嚇了一跳。當他的手移動後，我就意識到被困者還有意識，我趕緊上去輔助他，把他帶到安全的區域。」

帶小周安全撤離也是大工程，由於三天未進食，他的身體極度虛弱，還有失溫現象，「只能帶著他一步一步慢慢游動」。最終經歷69小時，小周順利被救出溶洞，被送往田陽區人民醫院觀察，生命體徵正常。

洞穴救援現場。（取材自極目新聞）
洞穴救援現場。（取材自極目新聞）

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