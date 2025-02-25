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泰國、柬埔寨聯合打詐 逮200餘涉案中國人

中國新聞組／北京25日電
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2025年2月19日，被拐賣到緬甸詐騙中心的多國受害者被送往泰國，他們在沃吉拉普拉坎堡的避難所排隊領取食物，等待大使館接他們回國。(路透)
2025年2月19日，被拐賣到緬甸詐騙中心的多國受害者被送往泰國，他們在沃吉拉普拉坎堡的避難所排隊領取食物，等待大使館接他們回國。(路透)

東南亞打詐行動遍地開花，泰國和柬埔寨警方也採取聯合行動，成功打擊柬埔寨波貝由中國人把持的大型電詐集團，帶走215名涉案人員；馬來西亞警方則在邦咯島展開突襲行動，搜捕隱匿在當地度假勝地的中國人詐騙集團，逮捕15名集團成員，其中13名是中國公民。

綜合明報、中央社等媒體報導，泰柬警方近日突襲柬埔寨波貝當地一座三層樓建築，該建築長期被中國籍人士租用作線上賭博及詐騙活動。警方帶走215名涉案人員，其中包括109名泰國人、5名台灣人，其餘為巴基斯坦、印尼及印度人。

大馬警方也破獲由中國人操控的詐騙集團基地，落網嫌犯除了一對本地夫婦，還有12名中國男子與1名中國女子。警方調查發現，此詐騙集團以提供線上工作機會為幌子，專門詐騙中國人，集團成員引誘受害人先碌卡完成線上購物，聲稱不僅提升工作積分，也獲得報酬，但受害人支付款項後卻沒有拿到任何利潤。

而在中、泰、緬三國聯手掃蕩電詐集團後，數以千計的受害者證在泰緬邊境進退維谷，路透報導，緬甸武裝團體「克倫民族軍」（Karen National Army）和「民主克倫佛教軍」（Democratic Karen Buddhist Army）目前扣留約7000名曾在詐騙園區工作的人，但無法將他們送到泰國。一名援助工作者表示，「泰國不回應的態度造成了極大的傷害，這些受害者有如再次受害。」

泰國 詐騙集團 東南亞

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