戀愛腦不分年紀 深圳7旬婦網戀「戰地醫師」轉帳111萬人民幣

深圳郝女士（化名）掉入詐騙份子為她量身定製的陷阱，短短一個月被騙走上百萬元人民幣。(取材自央視)

深圳一名70歲獨居老太太談網戀，對方聲稱自己是「聯合國 工作人員」，短短一個月的時間，騙走老太太上百萬元人民幣。

南方都市報報導，去年10月，70多歲的郝女（化姓）在社交平台上結識了一名男網友，對方聲稱自己是聯合國的工作人員，現在正在國外當戰地醫生。

神聖的職業光環、崇高的社會地位、特別的人生經歷，以及對方時不時體貼關懷，都讓郝女心生好感。

在取得郝女信任後，詐騙分子逐漸得知郝女長期獨居，捏造出自己有個年幼女兒。

深圳鐵路公安處深圳站派出所民警古聖鵬表示，詐騙分子向郝女說，自己需要向單位購買一張請假條，又說自己沒有足夠的錢買機票 回國，最後是通過跟受害者說，自己需要向聯合國補交7萬美元，才能成功返回國內。

在「愛情」和「親情」的雙重捆綁下，郝女答應給錢幫助其回國。短短不到一個月，郝女在詐騙分子花言巧語下，陸續轉帳8次，共計人民幣111萬元(15萬美元)。

郝女不僅花光了自己的積蓄，甚至還找親戚借了十多萬。直到去年底，郝女準備再次向詐騙分子轉帳時，才在銀行工作人員的提醒下意識到自己可能被騙了，隨即報警，最後成功止付人民幣43萬餘元。