我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

紐約市可出租公寓空置率僅1.4% 市府討論住房危機邀市民建言

戀愛腦不分年紀 深圳7旬婦網戀「戰地醫師」轉帳111萬人民幣

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
深圳郝女士（化名）掉入詐騙份子為她量身定製的陷阱，短短一個月被騙走上百萬元人民幣。(取材自央視)
深圳郝女士（化名）掉入詐騙份子為她量身定製的陷阱，短短一個月被騙走上百萬元人民幣。(取材自央視)

深圳一名70歲獨居老太太談網戀，對方聲稱自己是「聯合國工作人員」，短短一個月的時間，騙走老太太上百萬元人民幣。

南方都市報報導，去年10月，70多歲的郝女（化姓）在社交平台上結識了一名男網友，對方聲稱自己是聯合國的工作人員，現在正在國外當戰地醫生。

神聖的職業光環、崇高的社會地位、特別的人生經歷，以及對方時不時體貼關懷，都讓郝女心生好感。

在取得郝女信任後，詐騙分子逐漸得知郝女長期獨居，捏造出自己有個年幼女兒。

深圳鐵路公安處深圳站派出所民警古聖鵬表示，詐騙分子向郝女說，自己需要向單位購買一張請假條，又說自己沒有足夠的錢買機票回國，最後是通過跟受害者說，自己需要向聯合國補交7萬美元，才能成功返回國內。

在「愛情」和「親情」的雙重捆綁下，郝女答應給錢幫助其回國。短短不到一個月，郝女在詐騙分子花言巧語下，陸續轉帳8次，共計人民幣111萬元(15萬美元)。 

郝女不僅花光了自己的積蓄，甚至還找親戚借了十多萬。直到去年底，郝女準備再次向詐騙分子轉帳時，才在銀行工作人員的提醒下意識到自己可能被騙了，隨即報警，最後成功止付人民幣43萬餘元。

民警展開進一步追擊。目前已成功抓捕涉案嫌疑人4名。深圳鐵路公安處深圳站派出所民警宋澤聞表示，詐騙分子利用聊天軟件，向受害者分享工作、生活中的照片，受害者本人年齡比較大，導致她對詐騙分子所虛構出來的這一個身份堅信不疑。

去年底，郝女士準備再次向詐騙分子轉賬時，才在銀行工作人員的提醒下意識到自己可能被...
去年底，郝女士準備再次向詐騙分子轉賬時，才在銀行工作人員的提醒下意識到自己可能被騙了，隨即報警。(取材自央視)
對傳給郝女士（化名）的信息。(取材自央視)
對傳給郝女士（化名）的信息。(取材自央視)

聯合國 機票

上一則

00後花2萬人民幣託婚介找對象 來的竟是油膩男、口水怪

延伸閱讀

重慶遊客瘋「吃輕軌」還排長龍 網問：也是麻辣味？

重慶遊客瘋「吃輕軌」還排長龍 網問：也是麻辣味？
林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折

林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折
桌球亞洲盃／林昀儒不敵王楚欽 將與林詩棟爭銅

桌球亞洲盃／林昀儒不敵王楚欽 將與林詩棟爭銅
港人喜到深圳吃喝遊玩 去年消費急增81%

港人喜到深圳吃喝遊玩 去年消費急增81%

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15

超人氣

更多 >
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗
陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她

陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她