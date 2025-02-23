中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中國醫學界突傳噩耗，知名脊髓神經外科專家修波突遇交通意外，20日在北京海軍總醫院去世，享年62歲。消息傳出，網友們震驚不已，忍不住發問「為什麽那麽多頂尖人才都因交通意外去世？」

北京日報報導，修波出生於1962年6月，先後任職於海軍總醫院、清華大學玉泉醫院、陸軍總醫院、解放軍 總醫院第一醫學中心，今年1月，受聘為北京航空總醫院神經外科特聘專家。

報導指出，修波是知名脊髓神經外科專家，創建中國第一個神經管畸形診治中心，也是國際顯微手術治療脊神經管畸形、脊髓栓系綜合症第一人，曾榮獲科技進步獎和醫療成果獎5項，發表學術論文100餘篇，參編參譯著作11部。

他長期為脊柱裂群體發聲，呼籲全社會廣泛關注先天性脊柱裂的出生率和預防以及診治，先後參加專委會的公益義診不下十餘次，且每次都是自費往返交通和食宿。

修波的最後一條動態曝光，2月19日，他還在帳號上做醫學科普，發了一期講述神經外科與骨科 區別的科普視頻。

修波的小舅子透露他去世的細節，當時修波騎自行車過紅綠燈，被一輛失控車子撞倒，經過一天一夜搶救，於2月20日上午10時去世。修波的小舅子形容他「善良，低調純樸，對朋友肝膽相照，對親人百般呵護」，直言「天妒英才」。