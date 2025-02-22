新婚才2月 她遭丈夫暴打勒頸致雙眼失明 竟只是為了這件事

小雪被鑑定為重傷一級。（取材自揚子晚報）

2023年3月，95後女孩小雪與丈夫謝姓男子結婚僅兩個月，因未給丈夫的遊戲充值，遭對方用拳頭、平底鍋擊打至昏迷，又用睡褲勒頸至窒息，造成小雪雙眼失明並失去自理能力。一審法院依故意殺人罪判謝男有期徒刑11年，並賠償小雪65萬餘元（人民幣，下同）。小雪父母不滿判太輕申請抗訴，近日被駁回。

據揚子晚報，來自內蒙古的小雪今年29歲，2022年8月透過親戚介紹認識大三歲的謝男。小雪的母親李女士說，介紹人說謝男是個木匠，家庭條件也還不錯，兩人戀愛期間，謝男常幫忙照顧小雪80多歲的姥爺贏得喜愛。儘管兩人曾因謝男喜歡玩遊戲而吵過幾次，還是在相處5個月後領證結婚。

小雪和謝男結婚照。（取材自揚子晚報）

李女士透露，當時謝家給她女兒和謝男30萬元，用來裝修舊樓房以及作為結婚的各種開銷，那筆錢後來存了起來，銀行卡由小雪保管。但從那以後，謝男沒有工作，對網路遊戲迷戀更加嚴重，不斷向小雪要錢，用於遊戲儲值，某次女兒給了他12萬，他還嫌不夠。

李女士說，2023年3月19日，兩人結婚才兩個月，謝男又一次向小雪索要1萬元。小雪說自己沒有錢了，謝男非常憤怒，「他用拳頭打我女兒鼻血直流，之後還用平底鍋把我女兒打暈」；小雪的表哥趕去時，謝男正騎在小雪身上，用睡褲死死勒住她的脖子，小雪表哥隨即報案並將小雪送醫搶救，謝男當日投案。

「看到女兒的那一刻，我的心都要碎了。」從內蒙古趕來河南 的李女士說，當時小雪情況非常危急，在ICU待了4個月才甦醒。醫師診斷表明，小雪因顱內出血導致視神經萎縮，從而雙眼失明。她的身體也遭受了多處嚴重傷害，失去生活自理能力，經鑑定為重傷一級。

2024年8月30日，河南省鄭州 市中原區人民法院判決：一、謝男犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。二、謝男判決生效後10日內賠小雪656798.52 元。隨後，小雪的父母向檢方申請抗訴。

2025年2月17日，鄭州市中級人民法院作出了終審裁定，駁回了上訴，理由是法院認為，一審法院在判決時已充分考慮了被告人謝男犯故意殺人罪未遂、主動投案及墊付部分醫療費 用等法定和酌定的從輕情節，判處其有期徒刑11年是適當的。

李女士透露，謝男至今沒有說一句道歉的話。小雪想拿回屬於自己的財產做治療用，沒想到其名下的車都被謝男偷偷過戶給了他的母親，而謝男名下沒有資產，民事賠償部分也很難執行。

「自此女兒出事，我們為了給她治病，賣掉了老家的房子和地，還向親戚朋友借了很多錢。」李女士帶女兒輾轉多家醫院，治療費用超過100多萬元，因視神經萎縮不可逆只能回家休養。由於腦部缺氧缺血，小雪甚至連吃飯的力氣都沒有。

李女士表示，她將向法院申請再審。 「我女兒的後半生都被毀了，她才29歲，現在不僅眼睛看不見，話也說不清楚。哪個母親看到這樣的情況不心疼？她是我身上掉下來的肉啊」。