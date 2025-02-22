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「如過山車」 電梯從17樓墜B2又衝33樓 昆明業主重創身亡

中國新聞組／北京22日電
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涉事電梯。（取材自澎湃新聞）
涉事電梯。（取材自澎湃新聞）

雲南省昆明市近日發生一起驚悚的電梯意外，家住昆明某小區的59歲韋姓業主，搭乘小區電梯上樓回家，剛進電梯就疑因電梯故障身亡。其女兒說，「當時電梯失控彷彿過山車，猛然間從17樓疾速墜落到負2樓，緊接著又猛衝至33樓」，父親被突如其來的下墜和衝頂力道撞擊頭部重創後出血，當場身亡，而電梯今年2月才剛保養過。目前官方已介入調查。

據澎湃新聞報導，事發於2月18日晚間，地點在雲南省昆明市盤龍區昆明廣場中央B區4棟。韋某的女兒表示，家人2016年入住該小區，2月18日晚間8點半左右，本來父親與弟弟在樓下玩耍。由於弟弟一時興起想要跳繩，父親便上樓去取繩子，沒想到電梯就失控從17樓疾速墜落到負二樓後又猛衝至33樓，造成其父頭部重創死於33樓的電梯間裡。

網上流傳一份「昆明市應急管理局值班信息」紅頭文件載明，此事經初步勘查，疑因電梯故障衝頂致其死亡。

資料顯示，電梯衝頂是指電梯在運行過程中，由於故障或操作失誤等原因，超過其設計的最高樓層，繼續向上運動，最終撞擊到電梯井頂部的情況。

昆明廣場中央B區2014年左右建成，小區地理位置優越。出事的4棟總高33層，一共有三部電梯，涉事電梯為最裡側的貨梯，目前已被暫停使用。掃描4棟2號電梯內放置的「雲南省市場監管電梯社會共治平台」二維碼顯示：電梯於2014年1月11日投用，維保單位為昆明申菱電梯服務有限公司，最近一次維保時間「暫無」、最近一次檢驗日期為2023年10月15日，製造單位為奧的斯電梯（中國）有限公司。

B區物業服務中心一工作人員表示，小區電梯每個月都會進行不定時維護保養，相關日常紀錄也有，「電梯今年2月份進行過維保」，事發後已要求維保公司對小區所有電梯進行檢修檢測，有故障的一定要排除。

昆明申菱電梯服務有限公司人士透露，當地市監局已調取相關電梯的維保紀錄，公司已對小區內所有電梯進行了全面檢測，結果顯示均運作正常。

昆明市市場監督管理局特種設備安全監察處工作人員表示，目前，該事件正處於調查階段。據了解，當地市監局已調取了電梯的維保紀錄，並對事故進行調查。

對於此事，網民們紛紛感到驚悚：「這麼多起類似事故了，就沒有廠商有一點防範措施嗎？」，「物業、維保方、廠家一個都逃不了」，「住28樓12年了，電梯經常故障，每次坐電梯心驚膽戰」，「太嚇人了，現在幾乎都是電梯房，這個要怎麼避免」，「天天送外賣不知道要坐多少電梯，怪嚇人的」。

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