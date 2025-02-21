「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照片讓日本人炸了鍋

中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

中國一名網民日前在小紅書發文，分享與朋友一行7人清晨登頂日本富士山 的照片，照片中，7人並肩圍站在山頂火山口，並向上方微笑，看來像是無人機 從空中拍攝，畫面壯觀。這張照片被分享到日網後迅速爆火，瀏覽量已超2000多萬，日本網民炸鍋，紛紛嘲笑稱這明顯是一張合成照，因為照片中7個人被P得「太巨大」，調侃「每人身長至少600米，中國人真大啊」。

綜合報導，這名中國網民是於今年2月3日在小紅書發文，表示冬天要在清晨6點半起床相當痛苦，但是登上富士山的一刻感覺一切都值得了。他分享的照片中，包括他在內的7個人就並肩圍著站在富士山頂火山口，每個人身形看來相當「巨大」。這張照片後來被分享到日本社交平台，讓日本網民炸鍋，直呼不可思議。

評論區有日本網民科普「富士山火山口的直徑約為780米，按照照片裡人的大小比例推測，他們身高很容易就超過600米了」，「我的媽呀，合著是進擊的巨人登陸富士山了」，「每隻都跟終末巨人一樣大」。

中國網民在小紅書發出的「7人富士山攻頂照」被不少日本網民嘲笑。（取材自小紅書）

不少日本網民留言酸爆：「任何一個日本人一看到它就知道這是謊言」，「外國人也只要一搜尋就能看出這是P圖」，「這樣看來山頂上的中國人身長約有600米左右吧？太離譜了」，「富士山周圍有自衛隊，那裡禁止使用無人機，而且每年只有7到9月開放，怎麼拍這張照片的？」，「在最佳登山季節要登頂富士山也需至少6到8小時，而且必須登山裝備齊全，怎麼這群中國人穿休閒服就能登頂富士山？」，「中國人真大啊」，「這顯然是一個笑話」。

有日本網民嚴肅留言譴責中國網民，稱「不該開富士山的玩笑」，也有人認為這是只是玩哏，不需大驚小怪。有自稱中國網民留言回嗆日本網民：「玩不起別玩，沒有幽默感又不懂禮貌」。