從緬甸電詐園區救出200中國公民 北京派包機接回

泰國 國防部一位官員18日表示，北京政府將使用一架民航包機將大約200名被從泰緬邊境 地區電詐園區解救出來的中國公民接回中國。這也是打擊這一地區電信詐騙活動多國聯手整治行動的一部分。

美國之音報導，泰國國防部發言人塔納提普(Thanathip Sawangsaeng)少將表示，一架民航包機20日將從泰國湄索縣(Mae Sot)機場起飛，將這些中國公民運送回國。

緬甸 國營媒體報導，緬甸政府在妙瓦底的詐騙園區扣押了273名外國人，而中國一位高級安全官員為中泰緬聯手打擊網絡詐騙犯罪活動當時正在泰緬邊境的兩側地區進行訪問。

根據聯合國的統計，幾十萬人被犯罪集團誘騙販售至包括泰緬邊境妙瓦底在內的東南亞多個國家的電信詐騙中心，從事非法電信詐騙或網絡賭博活動。

泰緬邊境妙瓦底地區的電信詐騙中心行之有年，早已臭名昭著，但是在中國演員王星今年1月初被詐騙集團聯絡人「顏十六」以到泰國從事影視拍攝工作為藉口誘騙拐賣到緬甸詐騙園區之前，各國對打擊電信詐騙重視程度不高。

王星失聯後獲救已經平安回到中國，參與策劃對他實施誘騙和綁架的「顏十六」等犯罪嫌疑人也已經被捕並被送回中國，而中泰緬三國政府聯手打擊妙瓦底詐騙團夥的力度也逐漸升高。