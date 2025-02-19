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被網暴四年 農民歌手「大衣哥」要告造謠者 拒絕調解

中國新聞組／綜合報導
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鄰居在直播朱之文唱歌。(取材自海報新聞)
鄰居在直播朱之文唱歌。(取材自海報新聞)

被網暴四年後，被稱為「大衣哥」的中國農民歌手朱之文決定拿起法律武器，以侮辱誹謗為自訴案由告網友，該案18日在徐州經開區人民法院開庭。這不是朱之文第一次起訴網暴者，此前已有三次，其中有一次對方被判刑四年。

朱之文是山東省菏澤市單縣郭村鎮朱樓村人，他在2011年「我是大明星」節目中，以一曲「滾滾長江東逝水」暴紅，「大衣哥」之名由此流傳。

海報新聞報導，朱之文說，有些人為了直播打賞掙點錢，才發布幾條他的視頻蹭熱度，他可以理解。但此次起訴的對象，連續四年只發布他的視頻，每條視頻內容都進行了P圖，造謠對象包括朱之文、朱之文的兒子與兒媳，甚至不滿周歲的孩子。

「有的把我的腦袋P到別人的身體上，有的把我P成一個孩子躺在別人的懷裡，還有的直接在標題上對我進行辱罵和造謠。」朱之文說，他是一個只有小學文憑的農民，不太上網，走紅後更是要求家裡人不可以在網絡平台發布相關內容。許多造謠者的視頻是朱之文的朋友轉發給他的，他看了以後既憤怒又不解：「我又不認識他，他也不認識我，為什麼要在網上胡說八道？」

朱之文回憶，前幾年有個殘疾人在門外敲門，他於心不忍去開了門，對方張口就是要50萬：「你火了，跟我有關系，所以你得給我錢。」朱之文報了警，對方躺在地上撒潑打滾，最終被帶走。朱之文說，類似情況有很多，之前也有村民或者網友找他借錢，理由是想做生意或者想給兒子娶媳婦：「我是借還是不借？借了他們也不會還我。」

朱之文透露，他們公證了290條左右涉案視頻，其中29條左右播放量超過5000次。代理律師楊安明說：「根據法律規定，發布帶有侮辱、誹謗內容的視頻播放量超過5000次，就可能涉嫌犯罪。該案被告發布了大量類似視頻，最高或可判3年。 」

「法律該怎麼判怎麼判，我原不原諒他是我自己的事情。」朱之文說，「就算對方生活不順利，也不該在網上這樣謾罵一個陌生人。現在所有的證據都已經公證過了，我不接受任何調解。」

農民歌手朱之文。(取材自海報新聞)
農民歌手朱之文。(取材自海報新聞)
朱之文在院子裡練歌。(取材自海報新聞)
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