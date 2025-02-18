麥克風、證件都是假…「央視編導」行騙4省、20餘城市

蔡某某偽造的麥克風、編導名片等。（央視新聞截圖）

江西警方近日破獲一起假冒「央視編導」的詐騙案，歹徒利用幫助採訪宣傳、推廣合作為噱頭，騙取他人錢財，範圍涉及湖南、廣東、四川和江西四省共20多個城市。犯罪主謀蔡某某被判刑有期徒刑三年、處罰金2萬元（人民幣，下同，約2769美元）。

央視新聞報導，江西贛州會昌警方去年2月接獲線索，得知有人自稱是央視工作人員，在會昌、贛縣等地進行採訪，而後向受訪者收取費用，於是開始調查。

警方調查發現，蔡姓主謀於2016年至2023年間，偽造工作證件和媒體標識，私刻相關公章，招募多名員工為其攝像、剪輯，把自己包裝成某中央媒體資深編導。獲取被害人信任後，蔡姓主謀以幫助在央視相關付費頻道播出宣傳視頻、頒發相關行業獲獎牌證等為由，在多地實施詐騙共計九起，涉案金額為6.82萬元。之後，蔡某某在自己製作的視頻中打上頻道標識，使被害人相信宣傳視頻已在相關頻道播出。

蔡某某偽造的證件。（央視新聞截圖）

會昌警方成立專案組，赴湖南、廣東、四川、江西等省調查，蒐集大量犯罪證據後，於去年3月逮捕蔡姓主謀，並在其住處找出有某中央媒體標識的證件、公章、麥克風、編導名片等大量作案工具。蔡姓主謀也在調查中承認犯罪事實，供述自己招募技術人員，購買假冒證件，而後利用假冒的「央視編導」身分，進行詐騙斂財，作案地點遍布江西、廣東等多地。

江西省會昌縣人民檢察院對蔡姓主謀提起公訴，會昌縣人民法院近日判決蔡姓主謀有期徒刑三年、處罰金2萬元。