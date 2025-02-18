甘肅警車把農用車逼進溝 目擊者發視頻 所長約談電話來了

被逼進溝裡的農用三輪車。（視頻截圖）

網上一段視頻顯示，甘肅 漳縣一輛警車在沒做任何提示情況下，把農用三輪車逼到溝裡，拍下關鍵畫面的目擊民眾認為執法欠妥，但事發乘坐在警車的派出所所長卻表示是辦案需要。事後，目擊者還稱接到派出所長「約談」電話，要求自己把視頻刪了。漳縣公安局值班民警表示，會把此事跟領導匯報。

大風新聞報導，漆先生表示，13日駕車途經漳縣金鐘鎮蓋牌村089縣道，「我前面走著一輛農用三輪車，迎面開來一輛警車，在沒有做提示或者喊話的情況下，警車往左面打方向盤，農用車開進路邊大約70cm深的路溝裡。我當時正好路過，行車記錄儀把這一幕拍到了。」

行車記錄儀視頻顯示，農用三輪行駛在漆先生車前，對向駛來一輛警車疑向左側逼車，農用三輪避讓不及，開下路溝，車上一側撞上路邊的欄桿。事發時，兩車前後均有其他車輛。

涉事警車。（取材自大風新聞）

漆先生說，事故發生後，警車挪到路邊，民警也沒第一時間查看農用車上有沒有人受傷。「警車上坐了兩位民警，都穿著警服，坐在副駕位置的是金鐘派出所所長，他下車催我趕緊走。警車後排還坐了兩個小孩。」

漆先生表示，此事原本和自己無關，「我當時正好在農用車後面跟著，我回家就把行車記錄儀視頻發到網上，結果上周五（14日）就接到金鐘派出所長的電話。」、「他不想把這個事弄到網絡上，要求我把視頻刪了，說上面要問材料，問我為什麼要拍視頻，拍了起什麼作用。再有就是感覺執法粗暴，可以去找紀委，但是發上網就是違法的。」

警車把農用三輪車逼到溝裡。（取材自大風新聞）

民警找來了，漆先生並不慌，「我也沒有誹謗或者罵民警，我只是覺得這樣做不安全。」漆先生質疑，「就是抓不法分子，也要提前示警吧？」

事後，繫漳縣公安局金鐘派出所回應，這位所領導稱被查的農用三輪車有牌照，「這個事情我們跟縣局打報告了。」