不購物就丟包…川遊客被威脅遺棄-13℃下雪無人區

女導遊和司機；透過前車窗可見車外還在下雪。（視頻截圖）

中國又出現旅行團強迫購物糾紛，有網友近日發文，稱跟團到四川九寨溝旅遊時遭強迫購物，導遊因團客消費少而出言辱罵，還威脅將車上所有人留在零下13℃且正在下雪的無人區。成都市文化廣電旅遊局證實網友指控，稱正在調查涉事導遊及旅遊巴士，將依法嚴肅處理。

綜合極目新聞、明報報導，據微信公眾號「成都文旅」通報，日前從成都出發到九寨溝的三日遊汽車團，遊客共8組25人，行前與旅行社簽訂了旅遊合同，約定了相同的購物點。團友王姓男子發現行程安排購買高價玉石、銀製品，隨即與導遊對質。

從網友發布的視頻中可看到，王先生質疑導遊強制遊客消費，並詢問同車遊客「從她所有言語，你們有沒有感到今天不強制消費肯定走不了？」其他人回應「是的，真的，有啊」。女導遊則回答，「你們可以下車了，我在這下車了，我和師傅都走了。」

在雙方爭辯過程中，女導遊出口罵王先生「小人」，還向旅行社聯繫報備，稱「他（王先生）要在這下車，他把全車人鼓動說的是不去購物。團沒辦法帶了，我要下車了，他都把客人影響到這個樣子了。」

王先生之後接受媒體採訪，表示當時車上有來自東北、西安、浙江和重慶等地的遊客，包括老人和孩子，室外氣溫降到零度以下，還在下雪，但導遊竟威脅要所有人下車。 車上有來自東北、陜西西安、浙江和重慶的遊客。（視頻截圖）

王先生說，他們本來以為所謂的消費是指吃的喝的，沒想到是銀製品和玉石，「那都成千上萬的，誰買得起？」

經過王先生與導遊的一陣爭論，最後女導遊沒再要求強制購物，當天下午就離團了，之後由大巴司機繼續帶團。

成都市文化市場綜合行政執法總隊表示，堅持對旅遊違法違規行為「零容忍」，依法規範市場秩序，切實維護旅遊者合法權益，針對此次事件將依法嚴肅處理。