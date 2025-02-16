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藉口輔導卻強迫上床 南寧狼師性侵女高中生 還恐嚇毀容

中國新聞組／北京16日電
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網友發布的監控截圖。發布者註明稱，「剛發小紅書不久，他就來敲門了，我哪裡敢說什麽，你們別問了」。（視頻截圖）
網友發布的監控截圖。發布者註明稱，「剛發小紅書不久，他就來敲門了，我哪裡敢說什麽，你們別問了」。（視頻截圖）

廣西南寧一名女高中生近日有感於百色狼師案，在網路上發文控訴遭到男老師性侵，對方還威脅她若聲張會用刀將她毀容，並到她家門外堵人。事件引發大批網民關注後，當地警方稱已立案處理，校方表示已開除該名男老師。

綜合極目新聞、大風新聞報導，一名廣西大學附屬中學南寧校區的高三學生，日前在網路上發文，稱從高二開始，她被物理老師鄭某某誘騙，並被強迫發生性關係，她一直以來內心非常矛盾，直到看到近期廣西百色老師侵犯學生的事件，她才忍不住說出來。

受害女學生說，鄭姓老師「多次以給我講題為藉口到我家裡面，強迫跟他發生關係，我之前還很蠢地以為這個叫愛，後來意識到這件事非常不正常，我開始想辦法遠離他，跟他吵了很多次架，但他口才太好了，每次我都有些心軟，所以才拖到現在」。她說，看到百色狼師事件後，「忍不住想說點什麽」，手上有通話錄音當證據。

另一名網友發布了一段53秒的錄音，內容據稱是鄭姓老師說，自己已經沒有任何東西，當自己失去工作的時候，「我就會提刀殺人，我沒什麽放不下來的，我已經想好了，我一定會毀了你」。女生問對方會怎麼毀了她，鄭師回，「把你臉給割壞，讓你生不如死，然後我再死掉」。

還有一名網友發布一張監視器畫面截圖，顯示一名男子站在一房間門口，時間是2月12日近凌晨1時。截圖發布者稱，剛發小紅書不久，他就來敲發布者門了，「我哪裡敢說什麽，你們別問了」。

廣西大學附屬中學轄區西大派出所說，此事已經立案，他們肯定會依法調查處理。南寧市教育局工作人員表示，此事當地警方和教育部門已經介入調查。廣西大學附屬中學則表示，已開除鄭姓老師。

有報導指，鄭姓老師執教20年，曾多次擔任高三物理教學和班主任工作，曾獲得中國首屆物理名師大賽一等獎。

教育局 教育部 小紅書

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