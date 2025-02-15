被投訴內褲掉色 胖東來維權 多名員工因為一條內褲被免職

女博主稱從胖東來購買的紅色內褲掉色；胖東來14日53頁報告稱，紅色內褲經檢測合格 。(視頻截圖)

一名女博主2月初發視頻稱，從胖東來購買的紅色內褲出現掉色、過敏，指責胖東來善後處理不當。胖東來14日發布長達53頁事件調查報告稱，紅色內褲經檢測 合格，但因六名主管和員工未按流程標準處理，分別予以免職、降級處罰。對於女博主給予500元(人民幣，下同，約70美元)獎勵，但同時也要追究其侵犯公司名譽權責任，追責金額不低於100萬元。網民們紛紛支持胖東來維權，但對員工因為一條紅色內褲被免職，覺得處分似乎過重。

媒體先前報導，一名「兩個小段」博主在網上爆料，年前她朋友在胖東買了兩條紅色內褲送給她，她拿到後清洗發現掉色，以為是正常現象。1月30日晚穿上內褲，2月1日早起發現私密處發癢，長滿紅色疹子。

博主氣憤打電話給胖東來，售後回覆過年放假，初五上班會盡快處理。初五過後，胖東來表示願意退錢，再送保溫杯作補償。

然而博主依然生氣，指公司未派主管和她溝通，並要求胖東來派人陪她去醫院。第二天兩名胖東來員工來陪她去醫院，博主又不滿胖東來沒派車來接，到了醫院又要她去看皮膚科而非婦科，在視頻中發怒質問胖東來。引來網友兩極反應。

媒體報導，胖東來2月4日下架產品，組調查小組；2月6日，向顧客表達歉意；14日在抖音 發布長達53頁事件調查報告稱，三家檢測機構檢測結果，認定胖東來銷售的「富妮來品牌」女士內褲為合格商品。

每日經濟新聞報導，胖東來同時對實習班長予以免職並降學習期六個月，對值班課長以及客訴處理主管也予以免職，連帶處長、店助、店長降一級六個月。

報告還表示，發放顧客500元投訴獎，跟蹤顧客健康；不過顧客涉嫌嚴重侵犯公司名譽權，胖東來法務決定依法維權，追責金額不低於100萬元。胖東來稱，屬於胖東來的責任絕對承擔，屬於顧客的侵權傷害行為，依法追責。

網民表示，「這份調查報告堪稱是行業危機公關的模範，只認理，不認人，不管你是誰，做錯了照樣批評」、「一定要追責，不然以後還有人想鑽空子」，也有人為被免職的員工叫屈，「一條掉色內褲讓6個人失業，太嚴格了」。