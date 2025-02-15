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極限運動部落客雲南飛滑翔傘 失聯22天 家屬懸賞百萬

中國新聞組╱北京15日電
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極限運動愛好者李志在哈巴雪山飛滑翔傘，遇上亂流失聯22天。(影片截圖)
極限運動愛好者李志在哈巴雪山飛滑翔傘，遇上亂流失聯22天。(影片截圖)

在雲南哈巴雪山失聯的極限運動部落客、網名「超級流浪師」的重慶小伙李志，22天前在哈巴雪山下海巴洛雙湖營地進行滑翔傘飛行時，遇上亂流失聯，搜救隊目前搜尋無果，父親在網路發布尋人啟事，懸賞人民幣100萬(約14萬美元)尋找兒子。

紅星新聞報導，李志1994年出生，重慶人，曾在湖北武漢讀大學，是有名的極限運動愛好者。在某短片平台，他發布視頻內容包括飛滑翔傘、跑酷、高山空翻、攀登雪山等。這次是李志第二次來到哈巴雪山，第一次是2024年5月15日，李志利用滑翔傘從海拔5396米的哈巴雪山快速下撤，滑翔傘上的他大喊：「太爽了，哈巴雪山空中飛撤！」

1月23日，李志的滑翔傘在空中遇亂流，被颳到雪山的另一側，兩名友人透過定位尋找無果，當日下午報警求助。香格里拉警方迅速前往搜救。

救援隊表示，虎跳峽鎮海巴洛雙湖營地位於哈巴雪山西坡，海拔近4000公尺。 在日出情況下，可能只有0℃，加上風寒效應，體感溫會低到零下20℃。

救援隊隊長李樹軍說，從視頻看，失控的滑翔傘已經飛過海拔4500米埡口。因為是仰拍，其飛行實際高度很可能超過哈巴雪山主峰5396米的高度，相當危險，「這類救援黃金時間只有12小時，12小時內沒找到人，生還希望就小了」。

1月29日，李志父親發出100萬元懸賞。 

2月7日，有麗江村民說，1月23日看到有與李志類似的人從玉龍雪山方向經大具鄉上空飛過，消失在山後。這顯示，李志可能已從位於香格里拉境內的哈巴雪山，被颳到金沙江對岸麗江玉龍雪山下。兩者相距近26公里。

另一佐證視頻，是1月23日有至少兩個村民表示看到疑似滑翔傘飛向大具鄉。

李志的女友說，「我們把搜救大本營移到大具鄉開展人工搜尋，不僅坐船在金沙江搜尋，還用無人機搜索了大具、金沙江、住古村、白麥村等附近地區。」遺憾的是，截至發稿，依然沒有找到李志。

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