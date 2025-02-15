上海九旬翁日夜拿喇叭大喊 喚不來三個兒子 鄰居先崩潰

居委人員上門欲為老人解決問題。（取材自新聞坊）

最近，住在上海松江區伴亭路888弄象嶼名城的居民們被「噪音」吵得不得安寧，噪音來源是個九旬老人。老人因家庭糾紛，希望小兒子把此前他給的22萬（人民幣，下同）還給他，讓他重新分配三個兒子的財產，因找不到三個兒子，他只有日夜拿喇叭和親自叫喊博取關注。但居委會協助也找不到他三個兒子，長達兩個多月的魔音穿腦已讓鄰居們瀕臨崩潰。

據新民晚報報導，多位居民提供視頻顯示，這位高齡96歲的楊姓老人多次站在陽台上向外大聲呼喊。不少鄰居表示，老人此舉已有2個多月，一開始是拿著喇叭叫喊，後來還親自上陣情緒激動地叫喊，聲音比喇叭更具穿透力。有時老人在深夜還要叫嚷多次，這樣的噪聲折磨讓不少鄰居快要受不了。

鄰居們說，楊姓老人半夜大喊大叫，是希望居委來解決自己的家庭糾紛，據了解可能是老人和三個兒子之間財產分配不均的問題，他想重新調整，找過居委，但居委沒有辦法幫他協調，他也沒有辦法直接去找到他想要協調的兒子，所以他現在就火氣比較大。

鄰居吐槽大爺擾民。（取材自新聞坊）

老人幾次三番擾民，除了保安上門勸阻，鄰居們還報過警，甚至還陪老人去小兒子的單位謀求解決，不過都收效甚微。

雲潤居民區黨總支書記常艷紅表示，楊姓老翁希望曾經給小兒子的22萬能夠返還給他，自己回位於桂林路的老房子去住，同時小兒子把戶口從老房子遷走。

此前，居委多次協助聯繫老人的三位兒子，不過都未能取得很好溝通，後來甚至連電話都無法接通，老人這才開始用喇叭播放自己的訴求。居委還幫助老人聯繫了公益律師，但4位律師輪番上陣，仍未解開老人心結，倔強的老人家還一度睡在居委「示威」2天1夜，當天還拒絕進食。 屬地居委及熱心鄰居上門勸他不要再用這種極端的方式打擾鄰居，但都無法解決。

楊姓老人表示，自己知道噪音擾民不可取，但無奈只能通過這個辦法引起大家關注，表達滿心委屈。不過，一談及噪音擾民問題，楊老伯就開始「裝傻充楞」，要求居委按其心意幫助解決家庭糾紛的態度依然十分堅決。

網友對此事議論紛紛：「偏心的代價，怪他自己偏愛小兒子，結果得罪另兩個兒子，小兒子得了錢也不搭理他了，現在後悔也沒用」，「看來不僅是錢的事，固執，無法正常相處，到了晚年三個兒子都避著他」，「大兒子退休 了，二兒子新加坡 工作，三兒子還是醫師，都養的很出息，又有什麼用呢」，「養兒防老？多子多福？」，「三倍核武器啊」，「鄰居集體起訴他才是應該的」。