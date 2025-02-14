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上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

中國新聞組／上海14日電
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張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海一名26歲女子近日實名舉報，稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻，朱某不僅露出了他的生殖器，還稱自己是董事長也是教授。她不堪受辱報警後，警方對朱某處以拘留5日行政處罰，但令她無法接受的是，警方最後卻以朱某年過七旬不執行處罰。引來網民們嘲諷「原來法律是提醒大家幹壞事要在12歲前，70歲後」，「70歲後變免死金牌了」。

據華商報大風新聞、網易報導，2月10日，上海一名26歲張姓女子戴‬口罩‬持身分證拍攝了一段視頻，稱實名舉報上海某紡織公司董事長朱某‬對自己‬猥褻。她稱自己在某招聘平台上看到上海某紡織公司招聘「康復理療師」，投了簡歷，對方要求1月21日下午前去公司面試，她到了現場才知是公司董事長朱某親自面試。

張女稱，面試過程中，朱某以測試治療手法為由，要求她幫他按摩治療腰痛問題，並稱自己會支付200元人民幣的治療費用。

「朱某讓我進到他辦公室裡的臥室，做正式治療。我打開燈，他卻讓我關上。」張女說，在理療過程中，「他讓我做他乾女兒，做他私人理療師，並自稱某大學客座教授，讓我考研就去該大學」。

張女回憶道，期間，朱某還當她的面脫下褲子，裸露了生殖器，並引導她在裸露部位周圍進行推拿，「他提出這些要求，我有極強的不適感，一直在拒絕。我讓他把褲子穿上，但他只是換了個姿勢。整個過程持續了2小時，他多次對我性騷擾，甚至問我的胸圍」，張女說。

張女說，離開時，朱某送她進了地鐵站。「回家後，我一直在乾嘔、發抖，我控制不住的反覆洗手，非常自責自己在整個過程中會懵住，沒有當場激烈的反抗」，張女說，很快，她意識到這不是自己的錯，於是1月22日去派出所報警，並在某聯招聘平台舉報。

被指控的老董。（取材自華商報大風新聞）
被指控的老董。（取材自華商報大風新聞）

1月25日，朱某接受警方調查，「第二天，處罰決定書送到了我手裡，警方確認朱某實施了猥褻，並對朱某作出行政拘留5日的處罰，但稱因法律規定，警方決定不予執行行政拘，理由是「朱某已滿70周歲，對其不執行行政拘留」，且朱某也沒道歉，這讓她難以接受。

這起事件被曝光後，衝上了微博熱搜，在網上也引起軒然大波，不少網民認為，有法律人士稱，「中華人民共和國治安管理處罰法」第21條確實明確規定，有三種情形的行為人(滿足一種即可)違法治安管理時，可不執行行政處罰，其中一種就是70周歲以上的人。但若朱某性騷擾行為屬實，應該受到相應處罰。

網民也扒出朱某的身分信息，顯示其確是上海某大學客座教授，現任上海一間織布公司法人代表。對此，該公司表示，公司確有此人，具體情況不清楚，「要問他（當事人）本人」。張女則表示自己保留了面試時的3段錄音，總計4個多小時，「我計畫直接民事起訴」。朱某則在獲知是記者採訪時，直接掛斷電話。

網民們紛紛評論：「年紀大就可以不執行麼？」，「為什麼刑罰要根據年齡定，壞人不分男女老幼，幹了壞事都應該接受相應的懲罰」，「這種也得出個新規，不然有免死金牌肆無忌憚」，「壞人還分年齡」，「公平公正何在？年幼或者年老的就是免責特權」，「70都好意思猥褻，有啥不好意思執行的」，「這處罰好搞笑，提醒大家幹壞事要在12歲前，70歲後」。

性騷擾 地鐵站 口罩

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