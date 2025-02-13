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離婚上海婦酒吧找男模 「打賞不手軟」3個月花光450萬公款

中國新聞組／上海13日電
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周某已被刑拘。（視頻截圖）
周某已被刑拘。（視頻截圖）

上海一名公司女財務因被公婆甩臉色，丈夫又長期不在家，孤獨的她迷上了刷短視頻和直播間，離婚後還上酒吧找男模，對方長得帥氣又嘴甜會哄，一句「等妳老了給妳養老送終」讓她感動到打賞打到手軟，積蓄很快見底，還背上一屁股債，最終她涉挪用公司公款，3個月就花光450萬（人民幣，下同）。網友紛紛直呼「平均一天給50000，什麼男模這麼貴啊？」。

據上海電視台「案件聚焦」昨報導，上海女子周某現年43歲，原本是個公司財務，平時靠每月6000塊的收入養活自己綽綽有餘。可她的人生劇本從母親過世後開始急轉直下。為了給母親治病，家裡錢花光了，公婆還甩臉色，丈夫在外地忙著搞事業，一年到頭不著家，夫妻關係名存實亡。

這一連串打擊，直接讓周某破防了，孤獨的周某迷上了刷短視頻和直播間，在男主播姐姐長、姐姐短的問候中徹底沉淪，打賞打到手軟，積蓄很快見底，還背上一屁股債， 丈夫也因此下決心跟她離婚。

離婚後，周某在網上認識的網友跟她說，與其線上打賞男主播，不如線下見真人，抱著嘗試的心態，周某懷揣全部積蓄踏入酒吧。賣酒的男服務員們各個長相帥氣，嘴甜會哄，情緒價值拉滿，周某內心非常矛盾，她明知這些都是建立在金錢之上的虛假關係，但缺愛的她無力抵抗這種誘惑。

為了維持這虛假的溫暖，周某把手伸向了公司公款，短短3個月450萬沒了。目前，犯罪嫌疑人周某因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留。

對此，網民評論：「她只是犯了每個男人都會犯的錯誤而已」，「每個男人，每個女人都可能犯這種錯誤，別大驚小怪的」，「現在的鴨這麼貴啊，一次5萬，還沒扣上一個月7天沒法安慰」，「我這點婦道全靠貧窮守著」，「啥男模這麼貴啊」，「鴨這麼貴啊，雞才600」，「離譜」。

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