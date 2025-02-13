數百中國遊客因天氣困南極 有團體滯留2天多花20萬元

被困遊客發布的照片。（取材自南方都市報）

近日網上有多個網民發帖，稱他們被困在南極，被困的包括銀海奮進號、麥哲倫探索號等南極郵輪 上的數百名乘客，其中一大半是中國人。被迫滯留原因主要是2月5日左右因天氣原因無法乘機離開南極，只能待在郵輪上，有一行8人滯留兩天，不僅後續行程受影響，還額外多支出20多萬元（人民幣，下同）。

據南方都市報報導，遊客李微（化名）說，其於本月5日、6日滯留在銀海奮進號上，後續行程受到影響，機票和酒店全部改簽，一行8人額外支出20多萬元。同船遊客聞夏（化名）也稱滯留造成較大損失，「酒店、訂好的米其林餐廳、遊玩行程、接機都不能退，還耽誤了媽媽過生日，但好在所有船上的工作人員調整都非常快，服務很好」。

據網傳帖文，還有遊客在滯留期間，向附近船隻上的被困中國遊客喊話聊天。

有7年多從事南北極旅遊體驗師經驗的樊先生表示，因天氣原因導致遊客滯留南極的情況並不罕見，「一般是大霧影響機場的能見度」，「只不過這次正好是春節 期間，遊客中的中國人比例高，所以社交平台上比較熱鬧」。

樊先生稱，「天氣、冰況這些都會影響南極活動，比如造成航班延誤或取消」。據其估計，今年1月23日到2月7日的兩周內，南極喬治王島的機場飛機正常起飛率不足三成。對於乘船遊客滯留南極期間的住宿飲食問題，一般都會由船公司承擔，並不需要額外付費，遊客還有機會被安排參與額外的下船活動。

樊先生並表示，遊客遊覽南極還面臨其他風險，例如，天氣、冰況可能會造成登陸、巡遊活動的取消，郵輪也可能出現故障。「遇到不可抗力造成航程取消的話，船公司一般會退款，其他的損失需要找保險 賠付。航程變更的話，有些船公司會有補償，也可以找保險索賠」。

「南極旅行花銷不一，從五六萬元到數十萬元，大多數遊客花銷在七八萬到15萬元之間。中國人南極旅行從2017、2018年開始高速增長，最近幾年遊南極的中國遊客愈來愈年輕化、自助遊比例升高。」樊先生稱，「南極的登陸、巡遊靠天吃飯，根據天氣、冰況等自然情況而定」。

據國家海洋局極地考察辦公室官網信息，喬治王島所處位置為南極洲的低緯地區，具南極洲海洋性氣候特點，被稱為南極洲的「熱帶」，年平均氣溫-2.8℃。年平均風速7.2米/秒，全年風速超過10米/秒的大風天數為205天。其處在南極半島與南美大陸間的多氣旋地帶，天氣變化劇烈，加之這裡天氣較暖和，降水較多。喬治王島的低雲、多霧和強風條件可能會導致往返南極洲的航班延誤。