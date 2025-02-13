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北京男大生偽裝閨密、隔空猥褻40女童 聊天內容怵目驚心

中國新聞組／北京13日電
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舒某拿「把照片發給別人」作為威脅。（取材自北京日報）
舒某拿「把照片發給別人」作為威脅。（取材自北京日報）

北京一名大學三年級男學生在網上藉著「監督學習」等方式，專門尋找7到14歲未成年少女，涉嫌誘騙、脅迫對方進行「裸聊」，不聽話就要脅發送「裸照」，有女童被逼到一度想自殺；無獨有偶，北京一名27歲男子在大學期間，偽裝成小女孩設「閨密考驗」，在網上「隔空猥褻」40多名女童，卻無人報案，最終靠著警方全國追查，才讓這名男子被重判15年，怵目驚心的聊天紀錄也曝光。

據央視報導，2024年3月，門頭溝區某小學11歲的小陳通過某網路社交平台搜索「免費學習監督」，發現名為「吃池池」用戶發布無償監督學習內容，對方問了小陳的姓名、年齡、性別等信息，並要求對方必須服從他的命令，之後雙方成為微信好友，對方以「監督學習必須聽話」為由，多次強迫對其以主人相稱並要求小陳給其拍攝裸照、視頻等，被小陳母親發現報警。

經警方調查，「吃池池」用戶為周某，是某大學一名大三學生，其在學校宿舍內通過某App平台以監督學習等名義在網上結識多名未成年人，還曾以漲粉為由，要求另一未滿14周歲女孩發送裸照和視頻。周某好友列表中還有多名類似女性未成年人，因及時中斷了和周某的聯繫未受害。2024年11月，法院以犯猥褻兒童罪判處周某有期徒刑5年。周某未提出上訴，該案判決已生效。

無獨有偶，2019年到2022年間，舒某（男，1998年生）在網上結識多名7歲到14歲女童，假裝自己也是小女孩，跟對方處閨密、騙取其個人信息，然後先主動發布裸露照片給對方稱是自己的照片，誘騙小女孩「要想跟我做閨密也要發你的照片」；或說「感覺自己發育不太好，想看看你的情況」等索要裸露隱私部位、洗澡、自慰等私密照片、視頻供其觀看並傳播。

警方提供的舒男與受害女童聊天紀錄。（取材自北京日報）
警方提供的舒男與受害女童聊天紀錄。（取材自北京日報）

女孩上鉤後，舒某會露出真面目，變本加厲，若有女孩想要脫離他的控制，他就會拿「把照片發給別人」作為威脅。有些女孩說求求你了不要發給別人，有的女孩說想要自殺等，怵目驚心。直到某網路平台在後台巡查中發現視頻報了警，舒某才被抓獲。

警方查出舒某從2019年就已開始隔空猥褻行為，但手機裡已沒有被害者信息，於透過嫌疑人隻言片語聊天紀錄，在全國範圍內尋找被害人及取證1年餘，終使隔空猥褻了40多名兒童的舒某於2024年3月因猥褻兒童罪被判15年，這已是猥褻兒童罪的頂格量刑。而無人報警的原因之一，是「很多時候家長不配合，他會覺得這個事情不光彩」。

網友們紛紛留言：「這玩意真是個垃圾啊」，「才判5年，真的是太輕了」，「化學閹割伺候」，「這都不槍斃留著過年」，「多數人擔心報警後以後嫁不出去嘍」，「但凡危害未成年的都應該重判」。

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