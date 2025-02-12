「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

中國社交平台上近日出現一則實名舉報，指控廣西百色一名唐姓高中老師以「補課」為由要求女學生單獨留校，並多次性侵，導致該名全縣女狀元學生罹患抑鬱症，最終燒炭自殺身亡。女學生在日記裡詳述遭侵犯過程，提到「覺得自己髒了」，諷刺的是，唐某某還曾獲當地教育局 嘉獎。目前公安機關已立案偵查，唐某某已被開除黨籍、開除公職，具體案件正進一步偵辦。

綜合大風新聞、奔流新聞等媒體報導，發布實名舉報視頻的農女士是符姓受害女學生的表姊，她表示，符女日前在家中燒炭自殺，家人在整理遺物時發現她的日記、聊天紀錄等證據，才知道符女上高中時長期遭班主任性侵。

據了解，2002年出生的符女性格活潑開朗，2017年以那坡縣全縣第一的成績考入百色市公辦名校祈福高中，班主任為唐某某。之後，唐某某開始對符女進行性騷擾 ，多次以「補課」為由要求她單獨留校，並在辦公室對她性侵，當時符女才15歲。

符女在日記中寫道，她感覺自己「很髒」、「無法擺脫陰影」；在兩人的聊天紀錄中，也可看到唐某某稱「我一直喜歡你呀」、「竟然愛上自己的學生」，後來甚至威脅稱「不聽我的話，結果你懂的」。

2018年，符女因性侵事件開始出現抑鬱症狀，多次自殘，2019年9月被診斷為重度抑鬱。2023年2月，符女在原高中班級群裡發言，稱唐某某「衣冠禽獸」，唐某某緊急解散群組，符女當月再因抑鬱症入院；最終因無法承受心理壓力，選擇自殺。