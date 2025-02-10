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湖南9歲童丟鞭炮燒毀路邊車 父辯「兒好奇」 法院打臉

中國新聞組／北京10日電
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監視器拍下湖南一名男童將鞭炮丟進停在路邊的汽車裡。（視頻截圖）
監視器拍下湖南一名男童將鞭炮丟進停在路邊的汽車裡。（視頻截圖）

湖南一名車主將汽車停在路邊，卻遭路過的9歲男童丟擲鞭炮，導致汽車起火燃燒。車主報警後找到男童及其家人，但男童的父母卻稱兒子「只是好奇」將撿到打火機扔到車旁，並責怪車主亂停車，也該負責。最終法院判決男童的父母須賠償車主8.4萬餘元（人民幣，下同，約1.2萬美元）。

廣州日報報導，事發當天，陳姓車主將汽車停在湖南張家界市桑植縣一處馬路邊，後來莫名起火，撲滅後車輛受損嚴重，已經無法使用。汽車維修廠維修的維修費用報價為7萬9688.7元，陳車主本以為是自燃於是找保險公司理賠，但鑑定後發現是人為原因起火，保險公司拒絕理賠。陳車主於是報警抓兇手。

經警方調閱行車記錄器和路面監控畫面，發現當天下午有一名男童一邊走路，一邊玩類似鞭炮的物體，經過陳車主的車時，男童將類似鞭炮的物體丟進車輛前方防撞桿的空隙。3分鐘後，車輛前方起火。陳車主於是將李姓男童與其父親李先生告上法院，要求賠償。

桑植縣人民法院一審宣判，李姓男童未成年無財產，故賠償責任由其法定監護人李先生承擔，包含陳車主的車輛維修費、鑑定費等各項損失共計8.4萬餘元。

李先生不服提出上訴，稱兒子只是在路邊撿到了一個打火機，出於好奇扔到車旁，事發時孩子不到10周歲，不能苛以全責；車主亂停車，應該承擔更多責任；請求法院改判，由自己承擔三成責任，車主承擔七成責任。

張家界中院二審認為，根據證據影片，男童經過車輛時，手中一直有點和丟的動作，還有傳出鞭炮聲，合理推斷男童是將鞭炮丟進車裡；且該車已經在原地停放了六個多小時、加上維修廠鑑定排除自燃可能性，足以判斷該車起火是因為男童。法院認為，9歲男童應已能判斷鞭炮的危險與破壞，反映出監護人的安全教育不足。

至於陳車主雖然未將車輛停在合法停車格，但不構成對車輛安全的直接威脅，車輛起火與車輛停靠位置也無關聯，陳車主無需承擔責任。法院據此駁回上訴，維持原判。

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