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汪小菲喊「我不是東西」 斷與張蘭關係 網酸：第800次

中國新聞組／北京10日電
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汪小菲並非首次放話斷絕與張蘭的母子關係。（取材自微博）
汪小菲並非首次放話斷絕與張蘭的母子關係。（取材自微博）

影星大S於2日猝逝，前夫汪小菲、前婆婆張蘭諸多批評大S言行被不少人形容是在吃「人血饅頭」。張蘭的抖音和微博前天被禁制直播功能，其子汪小菲據傳也閃電發聲和她切割，在微信朋友圈宣布和媽媽斷絕關係，並稱「我不孝，我不是東西，但絕不能讓這種人獲得支持」，並怒問TikTok執行長周受資憑什麼封他帳號，網民吐槽汪小菲「連罵人都能搞錯對象」。

汪小菲昨天發文閃電宣布要和媽媽張蘭斷絕關係「我要哈（和）她斷絕所有關係。」他在微信朋友圈貼出張蘭照片，寫道「我不孝，但絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得錢購（夠）活幾輩子了，不夠，再找我要命！」。

不過網民多表示，「又在演狗血劇嗎？嘴巴斷絕關係800次」、「母子檔演戲演得很厲害」、「S家族的律師快搜集證據日後好打官司」。

據報導，中國網上傳出兩張微信群組話截圖，群組名稱叫「華人之光」，汪小菲還在群組中直接標記TikTok執行長周受資，怒問周受資「你們憑什麼封我的號」，截圖流出後引發網民熱議。

不少網民表示汪小菲根本搞錯對象，周受資是TikTok執行長，TikTok和抖音雖是同個母公司，但兩間公司是獨立營運，汪小菲要質問的對象應該是抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，不過也有人認為張一鳴層級更高，可能也不在群裡，所以汪小菲只能找周受資發洩。

不過也有人覺得此發文截圖根本是造假：「周受資會跟他一個群聊」、「誰取的華人之光」。還有網民覺得認為張一鳴層級更高，可能也不在群裡，所以汪小菲只能找周受資發洩。

對於網傳汪小菲稱斷絕母子關係，台灣律師李怡貞在臉書質疑「是有沒有被盜帳號啦？」她直言，「法律上直系血親無法斷絕親子關係，怎麼樣都沒辦法，但是講好玩的話講氣話，可以。而且小菲啊，你這樣斷絕自己的後援系統，送分給娘家改定監護捏」。

汪小菲在大S過世後衝回台灣，還在雨中淋雨秀深情，甚至不顧現任妻子感受發文「老婆，我好想你」。汪小菲過去可不是這樣的「瘋癲」，2000年代初，北京有一群帥氣多金的富二代，其中4人並被稱為「京城四少」，成員包括汪雨、王爍、王珂、汪小菲。他們的人氣堪比一線男生且都和一線女星傳緋聞，可惜現在下場都不好。

汪小菲 張蘭 TikTok

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