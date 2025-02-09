張蘭造謠大S信息 抖音、微博、微信都不忍了

因惡意炒作大S過世，並獲取商業利益等違規行為，張蘭在8日接連被抖音封禁帳號、被微博暫停直播功能。（取材自微博）

已故女星大S 前婆婆張蘭 和前夫汪小菲 近日被指散播大S虛假信息惹議，中國官方及社交平台大動作出手整頓。繼抖音8日無限期封禁張蘭和前夫汪小菲帳號，微博 也在同日宣布暫停張蘭帳號的直播功能，並清理相關謠言2100多條和100多個違規帳號。抖音高層震怒，罕見由副總裁說明封禁原因。微信則表示已清理1300多條相關信息，對張蘭等帳號將「加強巡查」。

名為「微博管理員」8日發布公告指出，近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，站方發現有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言資訊進行無底線炒作，傷害公眾情感，站方堅決予以嚴肅處置。

站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據「微博社區公約」等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100多條，並對100多個違規帳號視程度予以違規程度，做出階段性禁言或是關閉帳號的處置。

公告另指出，目前暫未排查到帳號「張蘭俏江南創始人」近期有在微博站內惡意炒作行銷，並獲取商業利益的違規行為，但經綜合研判，已暫停「張蘭俏江南創始人」的直播功能。站方將持續排查並清理相關違規內容。

張蘭過去曾多次在網路上對大S造謠抹黑，大S去年5月在微博發布最後一條發文，便要求張蘭停止造謠，她也呼籲網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。有不少網友感嘆，大S的的痛心呼籲，終於在她走後才得以被重視。

抖音集團副總裁李亮也親自在微博發文說明表示，對於幾個利用此事件進行炒作、推薦不實視頻、獲取商業利益的相關帳號，「鑑於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁」。

而張蘭在微信的帳號也面臨危險。據北京商報，微信視頻號昨發布公告稱，平台發現個別帳號故意發布傳播虛假信息，擾亂正常的網路秩序，依規範對1300多條相關內容予以清理。目前暫未發現「張蘭俏江南創始人」、「張蘭俏生活」、「蘭姐俏生活」等帳號有違規行為，後續將進一步加強巡查，如發現違規，將依法依規處理。

繼抖音8日中午無限期封禁張蘭和汪小菲的帳號，微博也在同日下午發布相關處置。除暫停張蘭帳號的直播功能，並清理相關謠言內容2,100多條和100多個違規帳號。（取材自微博）

另中國廣告協會昨發聲明表示，此次幾個自媒體帳號散布謠言，獲取商業利益的無底線炒作行為踐踏了基本的道德倫理，支持抖音封禁部分帳戶。