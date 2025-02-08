四川宜賓山崩「58秒埋村」救援者沒工具也要挖 村民挖到滿手血

村民們徒手救援。（村民視頻截圖）

四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2組8日上午突發山體滑坡，造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，初步了解造成29人失聯。由於當地地形複雜，氣溫較低，救援設備難有效使用，且滑坡仍持續，都給救援增加難度。當地村民自動加入救援，多數人只能靠徒手挖掘、搬石頭，有人一家三口被埋，雙手被碎石劃破流血仍不罷休，「看能不能有奇蹟」。

據央視新聞，初步研判，本次災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。滑坡體厚約10至20米，寬約100米，滑坡方量達到10萬餘方。目前，滑坡仍在持續。官方共轉移受威脅群眾200餘人，集中安置155人。

據封面新聞報導，當地金坪村村民饒大爺說，最近幾天當地都在下雨，事發時他感覺地在晃，像地震，還有巨大聲響，他跑出家門抬頭就看到馬草埂湧起了鋪天蓋地的灰塵，「垮山了」， 很快，灰塵把金坪村2組部分村民的房子被淹沒了。僅58秒，東西走向的金坪村被攔腰切斷，大概9至10戶村民被埋在了泥石下面。

山體滑坡發生後，未被掩埋的村民們第一時間衝向了廢墟開始救援。有人用鐵鍬撬開瓦礫，用釘耙刨開碎石，但更多的村民徒手搬開巨石。聶女士的雙手被碎石劃破流血，她的二伯和哥哥，正徒手刨著沙礫，希望把埋在下面的親人拉出來。

劉強（化名）也參與了徒手救援。他說，村上數十個村民都參與了救援，還有人從外地趕回來幫忙，但工具有限，大多數人都只能依靠雙手，「心裡著急啊，不知道埋了多少人，沒工具也要挖啊」。

但山體滑坡還在繼續，救援進度緩慢。一個有著多次山地救援經驗的民兵負責人說，現場除了山體滑坡仍在繼續外，夜晚視線模糊、地形複雜、道路狹窄救援設備難以有效使用、氣溫較低等情況，都給救援增加了難度。

昨晚11點，氣溫降到了5℃左右。滑坡體上，消防救援人員利用搜救犬、生命探測儀從下至上對垮塌廢墟和滑坡體進行搜索。當地村民也自發組成志願隊，運輸方便麵、礦泉水等救援物資。村民毛大姐，更是將自家存放的10斤乾麵全部煮了送到救援人員的手中。

截至目前，應急管理廳已調派省應急救援信息中心、省應急救援總隊、國家礦山應急救援川煤隊、安能三局、省地質局、消防救援總隊等共計780餘人趕赴現場開展救援。目前已救出2人，無生命危險。救援力量還在不斷匯聚。