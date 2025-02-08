川男捐血313次捐到腦中風？目前仍病危 醫師這麼說

病床上的楊秀偉。（取材自封面新聞）

58歲四川「捐血大王」楊秀偉，20年來捐血累計313次，幾天前他突發昏倒，送醫檢查確診為腦梗（腦中風 ），目前仍處於危險期。不少網友懷疑楊秀偉腦中風與其頻繁捐血有關。醫師則稱，楊秀偉平均每年捐血15次，明顯屬於過於頻繁捐血，對身體不利，其實是不提倡的，比較合理的是半年捐血一次；但楊秀偉這次突發腦梗與其頻繁捐血並無關係。「

據九派新聞報導，楊秀偉的主治醫師表示，楊秀偉 「這次的小腦半球和蚓部以及大血管都有狹窄，目前還處於急性期，一般要觀察10至14天」，雖處於危險期，但情況較穩定，不過情況穩定並不代表脫離危險，腦梗隨時有反覆的可能性，仍需住院觀察。

楊秀偉從2005年9月28日起投身於無償捐血事業，幾乎每個月都會去捐血，20年間共計無償捐血313次，至少幫助了622人。在四川省無償捐血排行榜上名列第一。在楊秀偉的無償捐血紀錄中，最近一次捐血在今年1月18日。 「我原本計畫2月1日再去捐血的，但目前肯定是不行了」，他說。

熱衷於捐血是因為楊秀偉有一個「醫師夢」，對他來說，即便沒能成為醫師，捐血也能拯救生命。

楊秀偉的捐血紀錄。（取材自封面新聞）

妻子謝素華表示，3年前她也曾突發腦中風，經過康復調理後可以走路，但腿腳遠沒有以前利索，不能走快。自那之後，她無法再工作，現在他們暫欠醫院1萬多元人民幣，昂貴的住院費用讓他們捉襟見肘，正準備發起眾籌。

此事一出，引起網友關注，除表達希望他早日康復之外，也有不少人發問，「腦梗多是缺血引起的，他的腦梗會不會是頻繁獻血導致的」，「獻血有益健康的說法不會是假的吧」，「夫妻倆都突發」。

針對上述疑問，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院神經外科主任醫師馮軍表示，捐血對健康並沒有損害，但像楊秀偉這樣頻繁捐血對健康是有損害的，並不提倡。一般建議每兩次捐血之間隔半年，因為捐血以後人體內的紅血球會流失，需要3個月左右來補充和代償，此外還需要3個月來休養身體。因此比較合理的是半年捐血一次。

不過馮軍又指出，這次楊秀偉突發腦梗與其頻繁捐血並無關係。 「甚至一些研究認為，捐血可以稀釋人體內的血液，降低血液的粘性，降低腦梗發生的概率。雖然這些研究的證據不是特別充分，但至少捐血不會增加腦梗的發生概率」。