賭氣？女攤主扒掉6歲女兒上衣在零度室外罰站 網：涉虐兒

圖中女童看似未穿上衣被媽媽要求在室外罰站，媽媽則自己穿著羽絨服。（視頻截圖）

近日寒潮過境，山東沂源地區一名燒烤店女攤主，疑因與一起擺攤的丈夫吵架出氣或覺得6歲女兒不聽話，扒光女兒上衣讓她凌晨在攝氏零度以下低溫 的室外罰站近1小時，還阻撓丈夫讓女兒穿上衣。視頻被放上網後，引來大批網民撻伐，批評女攤主自己穿著羽絨服卻讓幼女挨凍，已涉虐兒。目前婦聯人員已介入處理。

據華商報大風新聞報導，近日有網民反映山東沂源一燒烤女攤主不讓未成年女兒穿上衣在室外罰站，丈夫看不下去與其爭吵，引發關注。

視頻顯示，一名小女孩不斷抽泣，上身看來並沒有穿上厚衣服，旁邊有兩名陪著的成年人都身穿羽絨服。另一段視頻中，店內男子喊著「穿上、穿上衣服」，店外攤位上的女子回頭道，「我叫你穿了嗎？」，「你讓穿你過吧，我走，你自己過吧。」說罷，離開攤位準備走。

有網民發文稱，該女子是山東淄博沂源縣大觀園附近的某燒烤店女攤主，不讓自己6歲女兒穿上衣，在氣溫零下的室外罰站近1小時。丈夫看不下去，和女攤主發生爭吵。小女孩平日很聽話，她爸媽不管，自己在周邊的攤位逛，「2月6日凌晨，氣溫零下」。

網傳視頻中的涉事燒烤攤，背對鏡頭穿淺色羽絨服者為涉事女攤主。（視頻截圖）

附近一名商戶昨天表示，「我當時沒在場，但聽說確實有這件事」，「女攤主今天還沒出攤」。

沂源縣公安局工作人員表示，據了解，事發時間為2月4日前後，具體由城區派出所處置，處置情況還不清楚。城區派出所尚未對此回應，當事人也尚未對外說明。沂源縣婦聯人員昨表示，已獲悉並關注此事，正在跟進，「剛派人去現場，店鋪沒開門，正在了解情況」。

對此，網民們紛紛批評這名女攤主的行為已涉嫌虐兒，警方應主動介入調查：「零下的溫度，這女童可能被凍死」，「這個地方離城關派出所只有100來米甚至都沒有100米，凌晨3點孩子竟然一個多小時沒穿衣服。孩子太可憐了……」，「這如果不是虐待罪我看看啥才算是？」。