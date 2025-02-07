明星帶貨遭循環「盜播」、鏈接山寨貨 2類商品重災區

盜錄的舒暢直播產品為南韓Hexkin品牌(左圖)，鏈接中產品卻是HanJiLian品牌(右圖)。(取材自澎湃新聞)

近日有大量消費者投訴稱在在短視頻平台直播購物時遭遇「盜播」，涉事帳號藉著循環播放頭部帶貨博主舒暢、韋雪等甚至南韓 主播的盜錄視頻，讓消費者誤以是明星在直播帶貨而下單，其實直播間鏈接的卻是山寨貨，帳號名稱也刻意以假亂真，護膚品牌和服裝是盜播的「重災區」。「盜播」帶貨愈見凶猛，但消費者維權難，企需強加監管。

澎湃新聞報導，民眾吳鑫想買一款南韓Hexkin品牌的護膚品，2024年12月21日晚打開短視頻沒多久，平台就給他推薦了一個女明星舒暢售賣Hexkin護膚品的直播。舒暢曾是知名女演員、歌手、主持人，是不少90後心中的「童年女神」。自2017年後跨界開啟直播帶貨，目前在抖音 上的粉絲高達1619.3萬，銷售額最高時可達到一個億(人民幣，下同)。

吳鑫觀看的直播帳號名為「暢姐美妝護膚（南韓專場）」，簡介稱「商品均為暢姐甄選，品質保證」。直播時，不僅是舒暢本人介紹Hexkin的產品，下方評論區該帳號還反覆評論，「暢姐代購，官方正品」。但點擊直播間鏈接準備下單購買時，鏈接裡賣的卻是HanjiLian，外包裝和南韓的很相似，但產地是廣州一家公司，成分只有甘油。

「我在直播間裡問為什麼賣的產品不一樣，結果我就被踢出去了。但直播間裡有的已經賣了3萬多單。」吳鑫說。更詫異的是，他在抖音的直播精選裡發現，同一時間還有多個 「舒暢」在直播，「都是舒暢的直播切片」，盜錄的片段不停地來回循環播放。

吳鑫私信聯繫舒暢抖音官方帳號， 工作人員回覆三個都不是舒暢的帳號，建議他直接舉報。

報導指出，單月帶貨超3億元的韋雪、南韓女星秋瓷炫等明星、部分頭部博主的直播也是盜錄「重災區」，品牌、服裝被「盜播」的情況也屢見不鮮。服裝由於沒有明顯的品牌標識，被「盜播」的情況更加嚴重。

「2024年下半年開始，盜播非常猖獗，現在的比例也非常高。」一服裝品牌負責人說，「盜播」往往是跨平台操作，被侵權方維權成本較高，「盜播」的成本卻很低，就算被封了，換個號就能捲土重來。」