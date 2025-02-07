啥關係？陜西女死抱男大腿 網歪樓：那髮型說明他是官

女子死抱住男子的大腿。（視頻截圖）

近日網傳一段「一名女子阻止一名男領導上車並抱住對方大腿」視頻引發熱議，一度盛傳視頻中的男子是一名縣領導，女子疑向領導維權遭拒，也有人懷疑兩人有不尋常關係。陜西漢中洋縣通報稱，事發地在該縣政院院內，男子是該縣一名科級幹部，雙方因交通事故引發糾紛。網友則不信：「交通事故抱人大腿幹啥？」，「看那男子髮型你說不說領導？」。

據極目新聞報導，2月5日，一名女子阻止一名頭髮油亮的男子上車並抱住對方大腿的視頻在網上傳播，引發熱議。視頻中，男子讓女子上陜F牌照的新能源車，但女子雙手緊抱著男子大腿，死拖活跩就是不上車，雙腳甚至一路在地上被拖行。

視頻中，男子邊掙脫女子，邊說「你再這樣我就報警了」，雙方僵持在車門處。有網帖指出，事發地在陜西漢中洋縣，視頻中的男子疑為洋縣領導，女子疑在維權。

2月6日上午，洋縣某單位一名知情人士表示，事發地在洋縣某單位院子，但視頻中的男子不是洋縣領導。洋縣一權威部門工作人員稱，相關單位已介入核查，經了解，網傳信息有誤。

洋縣相關部門一位官方人士透露，視頻中的一幕發生在2月5日，涉事男子的確不是洋縣領導。經了解，視頻中的男子是洋縣經濟合作促進中心的工作人員。洋縣政府官網的一則任免信息顯示，該工作人員於2024年到現單位任職。

該官方人士表示，據其了解，雙方因一起交通事故，存在糾紛，女子的身分暫不明確。目前，洋縣相關單位已聯繫洋縣交警隊提供事故材料，了解情況。同時，當地正在對視頻內容及相關情況進一步調查處理。

洋縣官微昨晚發布通報指出，經核實，視頻中男子鄧某，是洋縣某事業單位科級幹部，女子劉某某，為洋縣磨子橋鎮柳樹廟村村民。2024年12月22日上午10時，劉某某丈夫張某某駕駛兩輪電動自行車與鄧某駕駛的小型客車在洋縣北環路發生道路交通事故，致張某某受傷入院治療。

縣交警大隊認定張某某、鄧某負事故同等責任。2025年1月13日張某某出院，全部醫療費 用由鄧某個人及保險 公司墊付。雙方因後續治療、事故賠償產生分歧，縣交通事故調解委員會正在積極協調處理。

不過對此通報結果，網友大都表示不信，紛紛留言質疑：「交通事故抱人大腿幹啥？抱大腿不是解決交通事故的方式方法吧。這不謠言就出來了」，「洋縣經濟合作促進中心是當地官方設立的一個機構，這個機構的領導人也由當地政府任免」，「通報還是沒說清楚」。

也有網友歪樓，把焦點放在男子的外型：「看那髮型你說不說領導？」，「髮型不錯」，「看派頭一定是官！現在的老百姓維權沒有敢胡鬧的」，「大背頭真帥」，「縣委領導的派頭」，「這身穿戴比『領導』都『領導』」。